Wordt Angelina Jolie de nieuwe president van de VS?

De tijd vliegt: over twee jaar zou het alweer tijd kunnen zijn voor een nieuwe Amerikaanse president. Verschillende vervangers voor Trump komen aan de lopende band bovendrijven, maar eentje springt er wel héél erg uit: actrice Angelina Jolie.

Verandering

Oké, echt toegezegd heeft ze nog niet, maar de topactrice sluit het in ieder geval niet uit. Tegen het radioprogramma 'Today' van BBC Radio 4 zei ze dat ze het idee eerder verworpen zou hebben, maar dat ze vandaag de dag precies wil doen 'wat nodig is om veranderingen door te voeren'. Toen de presentator Justin Webb toen vertelde dat hij haar op de kandidaatlijst voor het presidentschap in 2020 had gezet, lachte Jolie en zei ze slechts 'thank you!'.

Geen échte titel

Jolie doet al regelmatig dingen voor de VN, zoals campagnes tegen seksueel geweld. Ze zou nog veel meer actie willen voeren op 't gebied van zulke kwesties, maar stelt dat ze 'voor nu' stil is omdat ze het gevoel heeft dat ze nog niet zoveel kan bewerkstelligen zonder échte titel.

Haar werk voor de VN heeft haar echter al veel relevante ervaring opgeleverd, waardoor ze in staat zou zijn om met overheden en militairen te werken. Of ze écht geschikt is voor de politiek durft de actrice niet te zeggen, maar ze stelt 'wel een hoop te kunnen hebben' en nu toch al behoorlijk in het openbaar verschijnt met haar ideeën. En daar heb je groot gelijk in, Angelina!