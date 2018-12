Wonder: skiërtje (12) levend uit lawine gehaald

Een Kerstwonder in de Franse Alpen. Na bijna veertig minuten is een twaalfjarige jongen levend onder de sneeuw vandaan gekomen. En dat terwijl de overlevingskans na een kwartier al nihil is.

Geluk

„Een klein wonder", noemt Patrice Ribes van het reddingsteam de gebeurtenis. „Hij (de jongen red.) heeft veel geluk gehad dat de speurhond zijn exacte positie kon aanduiden." Er werd onder meer met honden naar de jongen gezocht. Reddingswerkers konden de jongen bevrijden, hij is met een gebroken been naar het ziekenhuis gebracht.

Met een groep van zeven skiërs was de twaalfjarige off-piste gegaan, schrijft HLN. Waarschijnlijk veroorzaakten ze vervolgens zelf de lawine, waardoor de jongen onder de sneeuw bedolven raakte. Hij had geen lawinedetector bij zich, maar had wel flinke mazzel. Zo was hij niet tegen een rots geslagen, had hij geen sneeuw in zijn mond en kon hij door een goede positie nog steeds ademhalen.

De hulpdiensten benadrukken nog eens dat negentig procent van de lawineslachtoffers het voorval niet overleeft als ze langer dan vijftien minuten onder de sneeuw liggen.

Voor een 33-jarige Duitse snowboardster mocht hulp op Eerste Kerstdag niet meer baten. Ze had 35 minuten onder de sneeuw gelegen en overleefde het voorval niet.