Witte mannen 'minderheidsgroep' bij universiteiten

In het kader van diversiteit streven Britse universiteiten er naar om studenten met zoveel mogelijk verschillende achtergronden onderwijs te kunnen bieden. Een goed studentenbestand zou een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij.

Nu is er in Groot-Brittannië op de universiteiten van Essex en Aston echter iets opmerkelijks aan de hand. Er zijn te weinig witte mannen, de groep die van oudsher juist oververtegenwoordigd was in het studentenbestand, zo meldt de Telegraph.

Diversiteitsbeleid

De universiteiten willen dit tekort nu gaan oplossen door ze als 'minderheidsgroep' te classificeren, op deze manier moeten er weer meer Kaukasische knullen instromen. De universiteiten van Essex en Aston zijn de eerste openbare instellingen die specifiek naar meer witte mannen zoeken. Naast witte mannen is er tevens een tekort aan zwarte studenten en vrouwelijke ingenieurs.

Ondertussen zijn etnische minderheidsgroepen juist oververtegenwoordigd op opleidingen zoals bedrijfskunde, medicijnen en bepaalde beta-richtingen, hier heeft dan 70 procent van de inschrijvingen heeft een niet-Britse achtergrond.

Het aandeel witte mannen daalt ondertussen gestaag op de onderwijsinstellingen van dertig procent in 2007/08 naar 27 procent in 2016/17. Ook bij de gerenommeerde universiteit van Oxford is dit het geval, zij voerden al eerder beleidsmaatregelen door om deze 'minderheidsgroep' tegemoet te komen.

Omdat het aantal plaatsen op Oxford beperkt is, kan het zo zijn dat er de voorkeur gegeven aan een kandidaat met ondervertegenwoordigde culturele achtergrond of genderidentiteit bij twee verzoeken die evenveel potentie hebben. In dit geval de witte man dus.

Chemie en medicijnen zijn polulair onder allochtone studenten ©Colourbox

Racisme en seksisme

De trend dat er steeds meer vrouwelijke studenten komen, is al een paar decennia gaande. Op 23 van de 149 onderwijsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk zijn vrouwen in de meerderheid.

De oproep om meer mannelijke studenten zonder migratieachtergrond te lokken kan niet op sympathie van iedereen rekenen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat universiteiten terughoudend zijn met oproepen specifiek gericht op witte mannen uit angst voor beschuldigingen van racisme of seksisme.

Ook op veel Nederlandse hogescholen en universiteiten zitten meer vrouwelijke dan mannelijke studenten. Dit is vooral te merken aan de bevolkingssamenstelling van sommige studentensteden en dan vooral in steden die veel alfa of gamma-richtingen aanbieden op hun universiteiten zoals Groningen, Utrecht, Nijmegen en Leiden. Hier wonen naar verhouding veel meer jonge vrouwen dan mannen.