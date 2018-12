Vrijgezellenbelasting, baardbelasting en urinebelasting. De tentoonstelling: Bizarre Belastingen, moet het onderwerp belasting weer interessant maken.

We betalen het allemaal, maar het is wel het minst sexy onderwerp dat er bestaat: belasting. Daar komt vanaf half december echter verandering in. Het Belasting- en Douane Museum start dan met de nieuwe tentoonstelling: Bizarre Belastingen. In deze expositie zijn de twintig bijzonderste belastingen van vroeger in een modern jasje gestoken.

‘Wie maakt mij belastingvrij en trouwt met mij?’

,,Toen ik hier 7 jaar geleden kwam werken, las ik al over de urine- en de baardbelasting van vroeger. Het idee om ooit een tentoonstelling over de belasting van vroeger te maken ontstond toen al. Het kwam er helaas nooit eerder van”, vertelt Erna Tieman, communicator bij het Belasting- en Douane Museum. Ook voordat de expositie op poten gezet werd, vertelde ze al regelmatig verhalen over de belastingen van vroeger.

Vrijgezellenbelasting

Tijdens de Wereldhavendagen had Tieman bijvoorbeeld een Romein rondlopen die de urinebelasting ging innen. Ook had ze een bruid geregeld die rondliep in het teken van de vrijgezellenbelasting. ,,De bruid had een bord vast met daarop de tekst ‘wie maakt mij belastingvrij en trouwt met mij?’. Er waren veel mensen die op haar afkwamen om te vragen waar het over ging. Het is grappig om te zien hoe zoiets werkt als een trigger.” Tieman hoopt dan ook dat mensen naar het museum komen. De verhalen over de verschillende belastingen van vroeger zijn volgens haar namelijk erg leuk om te vertellen op feesten en partijen.

‘Wie maakt mij belastingvrij en trouwt met mij?’ Foto: Monique Nooteboom

,,Als ik vertel dat er vroeger baardbelasting was dan hangen de mensen aan mijn lippen. Dat je moest betalen voor het dragen van een baard. En als je niet aan kon tonen dat je belasting voor je baard betaald had dan werd ter plekke op straat je baard eraf geschoren. Dat zijn dingen die mensen fantastisch vinden om te horen.” Volgens Tieman komt de interesse in het onderwerp bizarre belastingen vooral voort uit het bizarre aspect. Bij begrippen als baardbelasting en vrijgezellenbelasting zou je namelijk haast denken dat je voor de gek gehouden wordt. Dat is echter niet het geval. ,,Niemand weet iets over de belastingen van vroeger. Als ik erover vertel zeggen mensen ‘meen je dat nou, is dat echt zo?’. Dat is het grappige aan deze tentoonstelling. Het is een heel groot verwondermoment.”

Niet sexy

Van stapels knalgele wc-potten tot felrode hompen geslacht vlees, je rolt van de ene verbazing in de andere. Vroeger betaalde men belasting over zo’n beetje alles. Zelfs vrijgezel zijn was niet gratis en voor de deuren en ramen van je huis moest je ook geld afdragen. Als je het zo bekijkt valt het volgens Tieman best mee met de belasting die we vandaag de dag betalen. Toch is ze zich er erg bewust van ,,dat belasting geen sexy onderwerp is”. Ze hoopt dan ook dat de tentoonstelling het onderwerp interessanter kan maken. ,,Belastingen zijn natuurlijk helemaal niet leuk, maar iedereen moet belasting betalen. De expositie is dan ook voor iedereen. We hopen dat mensen na het bezoeken van de expositie weer blij naar buiten lopen.”