Werksterren tijdens kerst: in de lucht

Werken terwijl de rest van de wereld onder de kerstboom chillt of zich tegoed doet aan champagnebubbels? Stewardess Nicole weet er alles van!

Gedobbeld of gescissordwordt er niet, wel nauwkeurig gekeken naar roosters van de vorige feestdagen. ,,Als je vorig jaar hebt gewerkt, dan ben je dit jaar vrijgespeeld.” Al vindt ze het helemaal niet zo erg om te werken tijdens de feestdagen. ,,Het heeft wel wat.”

Nooit eenzaam

Ja, werk je als steward(ess) bij KLM, dan weet je dat je om het jaar de feestdagen doorbrengt aan boord of ‘op de route’, jargon voor: de plek van bestemming. Maar geen eenzame avonden in het hotel met je bakje noodles in bed in of pizza op schoot -tenzij je daar zelf voor kiest-, want vlieg je met een crew, dan wordt er goed voor je gezorgd. ,,Niemand voelt zich daardoor eenzaam tijdens werk en zeker met kerst wordt extra aandacht besteed aan iets leuks doen met zijn allen.” Van te voren wordt al overlegd wat de plannen zijn en een restaurant gereserveerd. Dus na de vlucht húp naar het hotel, omkleden en ontspannen maar. Óf de schaatsen onder en gaan, zoals die keer in Toronto op het sprookjesachtige bevroren meer, met een glühwein erbij, ,,zulke momenten blijven je bij.”

Stewardessendans

Net zoals de ‘stewardessendans’ in de kerstuitzending van All You Need is Love, al tien jaar een traditie inmiddels en Nicole begint spontaan een beetje te bewegen op haar stoel. Ze krijgt er al zin in, ,,dat is elk jaar wel weer lachen, hoor!”

Memorabel was ook oud en nieuw op de vlucht naar Curaçao. ,,Het twaalf-uur-moment beleefden we met de hele crew en alle gasten aan boord. Onze purser had allerlei glitterhaarbandjes meegenomen en Jip en Janneke champagne...” Ze moet weer lachen als ze eraan denkt, ,,Dat was zo gezellig met elkaar. En een paar uur later vierden we ons tweede twaalf-uur-moment, maar dan op het strand op Curaçao, met echte champagne.”

Kerstdiner-to-go

Iedereen neemt wel iets mee voor als ze er zijn, van tafelkleden tot een mini-kerstboom en zelfs een fondueset, en op Oudejaarsdag vliegen de oliebollen om de oren. Of er wordt voor de vlucht alvast in het bemanningscentrum gedineerd. ,,Twee jaar geleden heb ik met een paar collega’s een afhaalmenu bij de toko hier op Schiphol gehaald vlak voor onze vlucht naar Londen.” Compleet anders dan de kerstdiners bij haar familie op Bonaire (,,daar ben ik dit jaar weer!”), ,,maar het smaakte goed, hoor.”

Extra's

Voor de gasten is er altijd wel wat extra’s aan boord tijdens die bijzondere dagen. Een kerstkransje bij binnenkomst, een chocolaatje bij de koffie, maar het is niet zo dat hele kerstmenu’s op de intercontinentale vluchten worden geserveerd. ,,We werken nu eenmaal met vaste menu’s.” Maar die vinden de meeste gasten ook best lekker, stelt ze gerust en er zijn zelfs echte vliegtuigvoedselfans, ,,die vragen rustig om een tweede ronde.” Zelf heeft de knappe stewardess een keer sneeuwpopspeldjes voor haar crew meegenomen, ,,van die kleine dingen om het ijs te breken aan boord, de gasten houden van verrassingen.” Echt uitpakken met versieringen of decoraties in het vliegtuig, kan jammer genoeg niet, ,,Aan boord zitten we met de veiligheidsvoorschriften... Maar op de route doen we weer gek!”

Familiegevoel

Het is altijd weer een verrassing met wie je werkt en meestal ken je je crew nog helemaal niet. Zeker bij lange vluchten met een paar dagen verblijf, ben je op elkaar aangewezen, ,,zo mooi hoe je dan een hechte band vormt en met zijn allen een goede vlucht neerzet.” Vaker dan eens ontstaat behalve een band ook een groepsapp waarin naderhand foto’s van de reis worden gedeeld en terplekke berichten van wanneer ergens wordt gegeten of gedronken. Vroeger was het: ik zie je in de lobby en als ik er ben, ben ik er. Tijden veranderen, zo besluit ze, ,,maar dat familiegevoel dat je aan boord en op de route met elkaar deelt blijft hetzelfde, zeker met kerst.”