Weer lijkt materiaal politie niet te deugen

Weer komt de politie in het nieuws omdat er problemen zouden zijn met het materiaal. Eerder ging het om de houder van de wapenstok, die in één keer losgetrokken kon worden. Nu vertoont het nieuwe ME-busje gebreken.

Gebreken

De Amsterdamse politie weigert met het busje te gaan rijden, omdat het zoveel gebreken vertoont. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Er zijn twijfels over de remmen en over brandveiligheid bij rellen. Ook is er te weinig ruimte om beschermende kleding aan te trekken én; als de wagen wordt geduwd gaan de zijramen automatisch open.

Een greep uit de lijst van klachten van de Amsterdamse politie. Ook in andere regio's is er kritiek op de bus. Er zijn twijfels of de aanschaf van dit voertuig, waar 40 miljoen euro mee is gemoeid, een slimme keuze is.

Kleinere bus

Driehonderd witte busjes zijn er aangeschaft, die de oude blauwe moeten vervangen. De politie koos bewust voor een kleinere bus, zodat die met een normaal B-rijbewijs kan worden bestuurd. Maar de keuze voor een kleinere bus leidt tot problemen: de bus kampt namelijk met overgewicht. Zeker met negen volledig bepakte ME'ers achterin. Bij een weegtest bleek de maximale druk op de vooras te worden overschreden. Dat zou bij een burger leiden tot „een verbod om verder te rijden met het voertuig", blijkt uit een politierapport.

Amsterdam heeft een lijst met verbeterpunten opgesteld, maar of die allemaal kunnen worden doorgevoerd is twijfelachtig. De korpsleiding zegt overigens dat de bussen voldoen aan alle vereisten. „De bussen worden in alle eenheden, behalve Amsterdam, ingezet”, zegt een woordvoerder. De klachten uit Amsterdam worden nog onderzocht.