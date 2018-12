Wat is er nu gebeurd in Straatsburg?

Paniek op een kerstmarkt in Straatsburg dinsdagavond. Bij een schietpartij kwamen drie mensen om het leven en raakten minstens elf anderen gewond.

Wat is er nu precies gebeurd?

Omstreeks tien over acht 's avonds is er geschoten in het centrum van Straatsburg, Frankrijk. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen. Direct na de schietpartij brak er paniek uit op straat, waarna zwaarbewapende agenten de situatie onder controle probeerden te krijgen. Inwoners werd verzocht binnen te blijven en omstanders werden gevraagd het gebied te verlaten.

Is het terrorisme?

De politie zegt uit te gaan van een terroristische daad, het zou dus om een aanslag gaan. Laurent Nuñez, staatssecretaris van de minister van Binnenlandse Zaken, is voorzichtiger: „Een terroristische motivatie is nog niet vastgesteld."

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vertonen de gebeurtenissen in Straatsburg „alle kenmerken van een terroristische aanslag". Het dreigingsniveau in Nederland wordt niet aangepast na het drama in Frankrijk.

Zijn er slachtoffers gevallen?

De politie ging uit van vier doden, maar de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner heeft bekendgemaakt dat er twee doden zijn gevallen. Ook liggen er minstens elf gewonden in het ziekenhuis, waarvan zes ernstig verwond. Hoeveel gewonden er nu precies zijn is onduidelijk, volgens de laatste cijfers zijn het er dertien. Over de doden is vooralsnog weinig bekend, behalve dat een van hen een Thaise toerist is.

Het zou gaan om een 45-jarige man, die met zijn vrouw op vakantie in Frankrijk was. Dat heeft het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het stel was enkele uren voor de schietpartij in de stad gearriveerd. De vrouw is ongedeerd gebleven, de man overleed door een kogel in zijn hoofd.

Over Nederlandse slachtoffers is nog niets bekend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken volgt de situatie op de voet, maar zegt geen aanwijzingen te hebben dat er Nederlanders onder de slachtoffers zouden zijn.

Is de schutter al gepakt?

De schutter is nog altijd op de vlucht, hoewel er al sinds dinsdagavond op hem gejaagd wordt. Castaner heeft bevestigd dat het waarschijnlijk gaat om een 29-jarige man genaamd Chérif Chekatt, die uit Straatsburg zelf komt. Volgens de nieuwswebsite Franceinfo.fr zou hij een taxi hebben gestolen en daarin zijn gevlucht, maar dat is nog niet bevestigd. Eerder was er het vermoeden dat de man zich in een appartement schuil hield.

Er werd ook gezegd dat er een schietpartij tussen de man en de politie had plaatsgevonden, volgens eerder genoemde site is dat waar. Castaner zou dat in een persconferentie hebben bevestigd. „Na de schietpartij in het centrum confronteerde hij onze veiligheidstroepen tweemaal met uitwisselingen van kogels", aldus de minister. Daarna zou hij er in een taxi vandoor zijn gegaan. Hij zou gewond zijn.

De schutter is een bekende van de politie en heeft een behoorlijk strafblad. Hij kwam al in zijn jonge jaren met de politie voor criminele feiten, die niet gelinkt zijn aan terrorisme. Hij wordt al enkele jaren door de politie gevolgd, hij staat namelijk bij de Franse inlichtingendiensten geregistreerd als geradicaliseerd en gewelddadig. Hij had ook een overdreven bekeringsdrang.

Volgens de Franse Krant Les Dernières Nouvelles d’Alsace is Chekatt in 2011 veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, voor de mishandeling van een tiener met een gebroken les. In Duitsland werd hij volgens Der Spiegel in 2016 tot 27 maanden cel veroordeeld voor ernstige diefstal en zat tot 2017 vast, voordat hij werd uitgezet. In 2013 werd hij ook in Zwitserland veroordeeld wegens inbraken.

Dinsdagochtend stond de politie nog voor zijn deur om hem te arresteren in het kader van een onderzoek naar poging tot diefstal en doodslag. De man was echter niet thuis. Bij de huiszoeking zouden granaten gevonden zijn.

Castaner heeft laten weten dat de grenzen streng bewaakt worden, om te voorkomen dat de schutter het land uit vlucht. Dit is bij meerdere grensovergangen tussen Duitsland en Frankrijk het geval. De wachttijden lopen daardoor op. Hoe lang de controles in het openbaar vervoer en op de weg zullen aanhouden is onduidelijk.

Hoe nu verder?

Castaner heeft versterkte controles bij de grens en op kerstmarkten aangekondigd. Dat laatste om herhaling van dinsdagavond te voorkomen. Ook zijn geplande demonstraties geannuleerd, om „de politie in staat te stellen zich volledig te concentreren op de klopjacht".

Woensdagochtend was er een actie van de politie bij een kathedraal in Straatsburg, maar dat leverde naar waarschijnlijkheid niets op. Ook worden op dit moment vijf mensen ondervraagd naar aanleiding van de schietpartij. Het gaat om mensen die te maken hadden met eerdere zaken van de verdachte.

Straatsburg is in rouw. Burgemeester Roland Ries heeft aangekondigd dat de kerstmarkt woensdag gesloten zal blijven en alle geplande culturele activiteiten geannuleerd zullen worden. De basisscholen sluiten hun deuren; kinderen kunnen of thuis blijven of naar school gaan waar ze opgevangen zullen worden.