Vuurwerkgevaren: zo kom je veilig oud en nieuw door

Toegegeven: het is bijzonder verleidelijk om je tijdens de jaarwisseling urenlang te vergapen aan vuurwerk. Het populaire lichtjesspektakel kent alleen nog steeds zo zijn keerzijden: jaar op jaar blijven mensen (soms levenslange!) verwondingen oplopen. Daar moet nu écht wat aan veranderen, vindt Stichting VuurwerkCheck, die zich inzet voor een jaarwisseling zonder letsel, schade of overlast.

Op de Spoedeisende Hulp belanden: het is waarschijnlijk wel het laatste wat je wil op een feestavond zoals oud en nieuw. Toch overkomt het nog veel mensen door de toegenomen kracht van het illegale vuurwerk. Dit gevaar wordt door de gebruikers van illegaal vuurwerk nog wel ’s flink onderschat, terwijl het –wanneer het écht flink mis gaat- bijvoorbeeld oogletsel, ernstige verwondingen aan handen en brandwonden kan opleveren. Dat bederft niet alleen de feestpret, maar kan ook de rest van je leven bepalen.

Wat je kan doen

Of je vuurwerk volledig moet afzweren om oud en nieuw veilig door te komen? Nee, natúúrlijk niet. Maar: er zijn wel veel mogelijkheden om de risico's te verkleinen. Zo is het ten eerste raadzaam om nooit illegaal vuurwerk te gebruiken of met vuurwerk te experimenteren, want de kans op blijvende verwondingen is daarmee veel groter. De politie en opsporingsdiensten treden momenteel dan ook (terecht!) hard op tegen illegaal vuurwerk, mede omdat de gebruiker niet altijd in ziet want hem of haar kan overkomen wanneer het een keer wél mis gaat.

Dragen, die vuurwerkbril

Wat de tweede sleutel naar een veilige jaarwisseling is? Nou, het opzetten van een vuurwerkbril! Het is eigenlijk gek dat het dragen van een skihelm inmiddels de normaalste zaak van de wereld is, maar ’t opzetten van deze beschermende bril nog niet, terwijl zo’n exemplaar héél veel ellende kan voorkomen. We snappen best dat je zo’n bril wellicht niet voor je modeplezier opzet, maar veilig de jaarwisseling doorkomen is toch nét een stukkie belangrijker. Kopen hoef je ‘m niet eens, want de vuurwerkbranche heeft ter ondersteuning van de VuurwerkCheck campagne bijna 2 miljoen vuurwerkbrillen beschikbaar gesteld. Bij vrijwel alle winkels krijg je er bij aankoop van vuurwerk gratis eentje mee.

Recent stelde de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) nog dat het dragen van een vuurwerkbril door vuurwerkafstekende kinderen en volwassenen verplicht zou moeten zijn. Ook omstanders zouden er volgens de dokters goed aan doen om zo'n bril op te zetten. Daar hebben ze een goed punt, want het kan goed mis gaan, zoals je ook in onderstaand filmpje kan zien.

Meer tips

Lees verder vooral vooraf (!) al de gebruiksaanwijzing. In het donker is-ie logischerwijs niet te lezen, dus neem daar voor het afsteken (onder het genot van een oliebol, bijvoorbeeld) even de tijd voor. Daarnaast is het handig om jezelf in niet-brandbare kleding te hijsen: een nylon fleecejas beschermt misschien tegen de decemberkou, maar juist niet tegen vuurwerk. Gebruik daarbij een aansteeklont en ga niet boven vuurwerk hangen. Klinkt misschien logisch, want als er een cake afgaat, kan de lading in je gezicht vliegen, maar toch gaat dit helaas nog weleens mis.

De stichting

Stichting VuurwerkCheck werkt samen met vuurwerkimporteurs en winkeliers, maar ook met de overheid, Veiligheid NL, politie en brandweer. Het resultaat is bijvoorbeeld een voorlichtingsprogramma voor basisscholen, maar ook een lesprogramma over vuurwerkvoorlichting voor winkelpersoneel.

