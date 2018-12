Vuurwerk wordt steeds onveiliger

Donderdagavond vond de finale van Expeditie Robinson plaats in een tot de nok toe gevulde Ziggo Dome. Nog nooit eerder werd de finale van een tv-serie op zo'n grote schaal georganiseerd. Iedereen, zowel live in the Ziggo Dome als thuis op de bank, kon zien hoe publieksfavoriet boer Jan er, na het winnen van de laatste proef, met de zege vandoor ging. Voor de andere twee finalisten Gregory Sedoc en Dominique Hazeleger een grote teleurstelling. Metro kon ze vlak na de bloedstollende finale toch even spreken over hun bijzondere Robinson avontuur.

„Ja het is wel balen ja. Ik hoopte ook dat ik zou winnen, maar wat ik zeg: het is allemaal net niet”, zegt Gregory Sedoc. De topsporter wilde, zoals alle topsporters dat willen, graag winnen. De enige die voor de finale al wist dat Sedoc erin zat en dat hij niet zou winnen, was zijn vrouw. „Het verzwijgen was niet heel moeilijk. Ik zeg gewoon niks. En als mensen het willen weten zeg ik altijd het is zonde om te kijken naar iets wat je al weet.” Precies op dat moment loopt mede-expeditielid Toine van Peperstraten langs. „Hij is de eigenlijke winnaar”, zegt Toine lachend. Zo blijkt maar weer dat ook topsporters waarvan je stiekem verwacht dat ze winnen, niet altijd winnen.