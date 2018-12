Vrouw krijgt vriendschapsverzoek van overleden zus

Het klinkt bijna spookachtig, maar overkwam de 23-jarige Paige Lyden echt: twee weken na het overlijden van haar tweelingzus ontving de Australische een vriendschapsverzoek ván haar zus. Ook andere familieleden vertelden dat ze een vriendschapsverzoek hadden gekregen van de verongelukte Madison, meldt The Mirror.

Haar moeder?

Paige dacht eerst nog dat het vriendschapsverzoek afkomstig was van haar moeder: het was mogelijk dat zij had ingelogd op het account van Madison en haar per ongeluk had verwijderd als vriend. Toen dit niet het geval bleek te zijn, is Paige verder op onderzoek uit gegaan.

Zó verkeerd

Wat bleek: een zogenaamde 'internettrol' had met de foto's van de overleden Madison een nieuw profiel aangemaakt. Paige verklaart tegenover The Mirror dat ze letterlijk misselijk werd van de gedachte dat iemand een account had opgezet onder Madison's naam. Ze acht het onbegrijpelijk dat je óók nog haar familie en vrienden gaat opzoeken en toevoegen. 'Dat is zo verkeerd. Wat hoop je daar dan mee te bereiken?'

Pijnlijk

Paige rapporteerde het account direct bij Facebook, maar kwam er enkele uren later -pijnlijk genoeg- achter dat daarmee ook het echte account van haar tweelingszus was verwijderd. Op de Facebookpagina stonden nog veel herinneringen van hen beiden. De fout werd gelukkig hersteld nadat een journalist contact op nam met Facebook.