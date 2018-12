Voor de vijfde keer brand bij boer in Werkhoven

Wéér is boer Gert Snitselaar getroffen door brand. In de nacht van vrijdag op zaterdag brak er in zijn huis in Werkhoven brand uit.

Brandstichting

In de afgelopen twee maanden is er al vijf keer brand geweest in het boerenbedrijf, de vorige keren in de schuren. In verband met de eerdere branden rukte de brandweer groot uit met drie voertuigen, de brand kon snel geblust worden. De politie gaat in de eerdere gevallen uit van brandstichting, of dat nu ook het geval is wordt nog onderzocht.

Bij een van de branden kwamen vijftig koeien en een waakhond om, dit keer wist Snitselaar met zijn honden het huis tijdig te verlaten. De brand ontstond dit keer in de woonkamer, waar het bankstel in brand stond. De boer denkt dat de branden worden aangestoken in verband met zijn geaardheid of een zakelijk geschil.

Vijftig koeien en een hond dood

Op 25 oktober stonden was er voor het eerst brand in het bedrijf van Snitselaar. Toen stonden de hooibalen in zijn schuur in brand, maar kon hij het leven van zijn dieren nog net op tijd redden. Twee dagen later lukte dat niet: enkele koeien vonden de dood toen er opnieuw brand uitbrak in dezelfde schuur.

Het was opnieuw raak op zondag 11 november. Een andere loods van Snitselaar brandde helemaal uit en vijftig koeien kwamen om het leven. Ook de hond die hem bij de eerste brand wekte, is omgekomen. Op 16 november brak er opnieuw een kleine brand uit.