VN-migratiepact goedgekeurd ondanks verdeeldheid

Luisteren naar kersthits, iets wat we vandaag de dag relatief schaamteloos doen. Zelfs in november. Van All I Want For Christmas Is You en Do They Know It’s Christmas tot Have Yourself A Merry Little Christmas. We kunnen er geen genoeg van krijgen.

Dit jaar heeft deze traditie echter een competitief tintje gekregen: er is namelijk een nieuwe challenge het leven in geroepen. Deze staat volledig in het teken van het vermijden van de kerstknaller Last Christmas van Wham. Het is de bedoeling dat je in de periode van 1 december tot en met 24 december 00.00 uur de hit niet hoort.

Meedoen?