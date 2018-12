Vierdaagse lesweek, een goede oplossing?

Liever een dag minder school, dan een ongediplomeerde leerkracht voor de klas. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond (AOb) die pleit voor een vierdaagse lesweek als het lerarentekort te groot is. Een goed idee leerkrachten, maar ook voor kinderen?

Zichtbaar

Volgens Simone van Geest van de Algemene Onderwijsbond (AOb) verandert er met een vierdaagse lesweek niets voor kinderen. „Ze missen nu ook al onderwijsuren. Met deze maatregel zou het alleen zichtbaar worden en wordt het voor alle partijen duidelijk wat er aan de hand is en wat de bedoeling is.” Maar, benadrukt ze, het is triest om te constateren dat men in Nederland niet in staat is om vijf dagen kwalitatief goed onderwijs te bieden.

Als het aan de AOb ligt, wordt er namelijk een vierdaagse lesweek ingevoerd. Het is volgens de bond beter om rigoureus een dag te schrappen dan aan te blijven modderen.

Opvang

„Er is gewoon niet meer genoeg mankracht om vijf dagen kwalitatief onderwijs te verzorgen", vervolgt Van Geest. Die vijfde dag is praktisch gezien al opvang en dat zal hij dan in praktijk ook worden.” Ze vertelt over het lerarentekort dat verwacht wordt, de elfduizend leraren te missen. „Er komen dagelijks meldingen binnen over wat scholen allemaal wel niet doen om dat tekort op te vangen: klassen verdelen of onbevoegden voor de klas zetten. Maak het dan gewoon helder.”

Het geld dat naar aanleiding van de protesten van vorig jaar vrij kwam, is „niet voldoende”. Het beroep moet financieel aantrekkelijk worden gemaakt, anders „loopt het leeg”. Maar, meer geld gaat niet lukken van de ene op de andere dag. „Daarom een vierdaagse lesweek”, aldus Van Geest. Of dat gaat zorgen dat er wel geld vrij gaat komen is onduidelijk. „Slob zegt dat hij geen geld heeft, maar dat is simpelweg een keuze van het kabinet.”

Nu ook al geen rekenen

Vandaar de oproep van de AOb aan scholen met te weinig leerkrachten. „Dan kunnen kinderen op die dagen nog wel écht onderwijs krijgen.” Want dat blijft nu vaak achterwege. „Je kunt je wel voorstellen dat als de lerares van groep drie er opeens zeven andere leerlingen bij krijgt, er niet veel van lesgeven terecht komt."

Op die vijfde dag zouden de kinderen thuis kunnen blijven, of op school kunnen komen voor spelletjes of knutselen. En ja, „dan komen ze inderdaad niet aan de uren voor taal of rekenen”. Maar dat deden ze volgens Van Geest toch al niet.

De oproep van AOb gaat tegen de wet in. Daarin staat namelijk dat er maximaal zeven weken per jaar een vierdaagse lesweek gegeven mag worden.