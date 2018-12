Vier mannen in R'dam opgepakt voor plannen aanslag

Bij een ernstig verkeersongeluk op de N205 in Hoofddorp is zaterdagochtend een motorrijder ter plekke overleden. Na een botsing met een auto was hij op slag dood.

Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur, meldt NH Nieuws. Het is niet bekend hoe de bestuurder van de auto er aan toe is. Over de weg waar het ongeluk gebeurde, zouden brokstukken van de motor en auto liggen.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de botsing is. Volgens de politie wordt er op dit moment onderzoek naar gedaan. De weg is voorlopig afgesloten.