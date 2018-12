Verliezers Expeditie Robinson over hun avontuur

Donderdagavond vond de finale van Expeditie Robinson plaats in een tot de nok toe gevulde Ziggo Dome. Nog nooit eerder werd de finale van een tv-serie op zo'n grote schaal georganiseerd. Iedereen, zowel live in the Ziggo Dome als thuis op de bank, kon zien hoe publieksfavoriet boer Jan er, na het winnen van de laatste proef, met de zege vandoor ging. Voor de andere twee finalisten Gregory Sedoc en Dominique Hazeleger een grote teleurstelling. Metro kon ze vlak na de bloedstollende finale toch even spreken over hun bijzondere Robinson avontuur.

„Ja het is wel balen ja. Ik hoopte ook dat ik zou winnen, maar wat ik zeg: het is allemaal net niet”, zegt Gregory Sedoc. De topsporter wilde, zoals alle topsporters dat willen, graag winnen. De enige die voor de finale al wist dat Sedoc erin zat en dat hij niet zou winnen, was zijn vrouw. „Het verzwijgen was niet heel moeilijk. Ik zeg gewoon niks. En als mensen het willen weten zeg ik altijd het is zonde om te kijken naar iets wat je al weet.” Precies op dat moment loopt mede-expeditielid Toine van Peperstraten langs. „Hij is de eigenlijke winnaar”, zegt Toine lachend. Zo blijkt maar weer dat ook topsporters waarvan je stiekem verwacht dat ze winnen, niet altijd winnen.

Gregory: 'Met eten was het echt zwaar daar heb ik ook best lang last van gehad'. Foto: ANP.

Eten

Desalniettemin was de Expeditie een bijzondere reis voor Sedoc. Wat hij het meeste mist van Robinson? „De zee, de rust, het niks hebben en het doen met wat je daar hebt wel het meeste. Ik moest niet afkicken maar het was wel raar om alles weer te hebben." Vooral het weer eten van voedsel in normale hoeveelheden was voor hem moeilijk. „Met eten was het echt zwaar. Daar heb ik ook best lang last van gehad. Met Shelly Sterk (deed mee aan Robinson in 2017, red.) kan ik het goed vinden. Zij heeft me dan ook veel tips gegeven voor bij de terugkomst.”

Tijdens een avontuur als Expeditie Robinson maken de kandidaten enorm veel mee. Van proeven tot alle nieuwe mensen die je leert kennen. „Het samenzijn zal me altijd bijblijven. Steven (Brunswijk, red.) was echt mijn maatje maar met Jody (Bernal, red.) en Laurie (Scheerder, red.) kon ik het ook heel goed vinden. Dat waren toch wel de mensen aan wie je een beetje houvast had.”

Close

Dat je het tijdens Expeditie goed met elkaar kunt vinden, wil natuurlijk niet altijd zeggen dat je daarna ook close met elkaar blijft. Voor Sedoc was dit echter wel het geval. ,,Binnenkort ga ik met Jody eten. Met Steven heb ik regelmatig contact. En met Laurie en Do heb ik ook nog contact.

Over Dominique gesproken, ook deze pittige tante wist een plek in die veelbegeerde finale te bemachtigen. Eenmaal in de finale zat het niet mee. „Ik heb twee ontzettend domme dingen gedaan in de finale. Ik had veel meer tijd voorsprong gehad als ik dat goed had gedaan”, vertelt Hazeleger. Het is duidelijk dat ze teleurgesteld is, toch ‘gunt ze Jan de winst van harte’.

Publieksfavoriet boer Jan ging er met de zege vandoor. Foto: ANP.

De finalepuzzel waarbij je de dieren in verschillende kisten moest tellen, blijft haar achtervolgen. „Ik kan nog steeds het riedeltje opnoemen van alle cijfers die ik toen nodig had. Zo heftig zit dat in mijn hoofd. Die puzzel is echt in mijn hoofd blijven spoken”, vertelt Hazeleger met een kleine lach op haar gezicht. Een lach van een boer met kiespijn, dat wel.

Ouders

Dat de Expeditie nu ineens voorbij is voelt heel raar voor haar. Ze kan zich nog zo de dag voor de geest halen waarop ze te horen kreeg dat ze mee mocht doen. „23 april wist ik dat ik mee mocht gaan doen. En tot dit moment aan te heb ik alles geheim moeten houden. Zelfs mijn ouders wisten het niet. Zij hebben echt vol spanning de finale gekeken.”

Dominique: 'Die puzzel is echt in mijn hoofd blijven spoken'. Foto: ANP.

Is liegen over haar deelname moeilijk geweest voor Hazeleger? „Het was niet per se heel moeilijk, want ik vind het veel leuker als zij het zien voor de eerste keer. Als je al weet hoe iets eindigt is het veel minder leuk om te kijken. Ik wilde dat iedereen die spanning zou ervaren zoals ik die ervaren heb.” Hoewel niet iedereen die meedeed aan de Expeditie evenveel liefde kreeg van het publiek, sprak iedereen vol lof over Dominique. „Ik heb zoveel lieve berichtjes van iedereen ontvangen en ik kan niet iedereen iets terugsturen maar ik lees het wel allemaal. Het is echt zo hartverwarmend.”

Samen zijn

Wat mist Hazeleger nu het hele avontuur voorbij is? „Ik mis vooral dat we met zijn allen samen zijn. Je wordt een grote familie en dat is zo mooi. Je wordt zo hecht met die mensen en voert echt gesprekken met elkaar. ‘s Avonds kijk je samen naar de vuurvliegjes dat is gewoon zo mooi.”