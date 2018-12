'Verdachte doodgestoken Sarah dreigde met moorden'

Eerder deze week werd de in Rotterdam wonende Amerikaanse studente Sarah Papenheim doodgestoken door vermoedelijk een huisgenoot. Sarah zou aan een vriend hebben gemeld dat haar huisgenoot zou hebben gedreigd om drie mensen te vermoorden.

De 21-jarige Sarah Papenheim werd woensdag 13 december doodgestoken in haar studentenflat. De verdachte werd dezelfde dag aangehouden op het station in Eindhoven.

Sarah wilde naar de politie gaan

Sarah verhuisde in 2016 naar Rotterdam en volgde een studie aan de Erasmus Universiteit. Terwijl Sarah in Amsterdam studeerde, hield ze nog contact met vrienden en familie in Amerika. De laatste tijd werd dat een stuk minder. Een week voordat ze werd vermoord had Sarah nog contact met Adam Pryor, die ze kende uit de muziekwereld. Adam meldt aan ABC News over het contact met Sarah. Ze zou een alarmerend bericht over haar huisgenoot Joel S. hebben geschreven.

,,Ik praat met niemand meer. Ik werk full time en ik ben full time bezig met school. En mijn huisgenoot vertelde dat hij drie mensen wilde vermoorden, dus ik moet naar de politie," schreef ze op Facebook Messenger.

Aan ABC liet Adam weten zich zorgen te maken om Sarah, omdat ze met bijna niemand meer contact had. Adam had niet direct het gevoel dat Sarah in gevaar was, hij dacht dat het om andere studiegenoten zou gaan. ,,Ze was heel verantwoordelijk, ik dacht dat ze naar de politie zou gaan en dat alles dan zou worden opgelost. Ik had nooit verwacht dat zoiets kon gebeuren."

Adam is heel erg geschrokken van het nieuws. Hij noemde haar ,,de beste vriendin die iemand kon wensen.''

Sarah kon huisgenoot kalmeren

Sarah sprak ook met haar moeder Donne Odegard over haar huisgenoot. Ze hadden het vaak over muziek, Joel S. was een getalenteerde cello-speler. Hij had nogal de neiging om erg boos te worden en Sarah was de enige die hem dan kon kalmeren.

Haar moeder zei dat ze haar dochter had verteld "niet bij hem in de buurt te zijn", maar zoals haar door haar moeder werd verteld, zei Sarah: ,,Mam, hij is mijn vriend, ik ben zijn enige vriend, hij kan boos worden, maar ik kan altijd met hem praten en hem van gedachten laten veranderen."

Met een inzamelingsactie voor Sarah is al meer dan 35.000 dollar opgehaald. Dat geld is bedoeld voor de kosten van de uitvaart en om de familie naar Nederland te halen.