'Verdachte aanslag Straatsburg gedood'

Chérif Chekatt, die drie mensen doodschoot in Straatsburg, is donderdag zelf gedood door de politie. Dat gebeurde nadat Chekatt het vuur had geopend op agenten, zei minister Christophe Castaner (Binnenlandse Zaken).

Verscholen in een opslagplaats

Castaner zei dat politiemensen de verdachte wilden arresteren, maar daar de kans niet toe kregen. BFMTV bericht dat de politie reageerde op een tip van iemand die Chekatt had gezien. Hij bleek zich volgens bronnen van Franse media te hebben verscholen in een opslagplaats in de wijk La Meinau in Straatsburg, op enkele kilometers van de plek waar hij zijn aanslag pleegde.

Burgemeester Roland Ries zei dat ,,burgers, zoals ik, opgelucht zijn''. Zijn stad was de afgelopen 48 uur in de greep van de klopjacht op de voortvluchtige aanslagpleger, die dinsdag het vuur had geopend op een kerstmarkt. Die populaire attractie gaat vrijdag weer open.

700 agenten ingezet

Chekatt was tijdens zijn aanslag in de arm geschoten door militairen, maar wist toch te ontkomen. Omdat aanvankelijk onduidelijk was of hij Straatsburg was ontvlucht, wierp de politie onder meer controleposten op bij de grens met Duitsland. De autoriteiten hadden ruim zevenhonderd agenten en gendarmes ingezet voor de klopjacht.

De 29-jarige man had een fors strafblad en zou zijn geradicaliseerd in de gevangenis. De politie pakte tijdens het onderzoek naar de aanslag onder meer de ouders en broers van Chekatt op. De aanslagpleger zou tegen een taxichauffeur hebben gezegd dat hij wraak wilde voor de dood van zijn broeders in Syrië.

Frankrijk is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door terroristisch geweld. In Nice vielen in 2016 86 doden toen een man in een vrachtwagen inreed op een menigte. In hoofdstad Parijs waren een jaar eerder al 130 doden gevallen door een serie terroristische aanslagen.