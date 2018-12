Veel autobranden in aanloop naar oud en nieuw

Door het hele land zijn er zondag nacht flink wat auto's uitgebrand. Onder andere in Amsterdam, Arnhem, Heerde, Velp Oss, Tilburg, Drunen en Veen was het afgelopen nacht raak, vermoedelijk allemaal opzettelijk. Dat volgde kort na een nacht dat het in andere steden ook al onrustig was.

In Den Haag rukte de brandweer in de nacht van zaterdag op zondag maar liefst twintig keer uit. Het ging diverse malen om branden in containers, maar ook auto's waren het slachtoffer. In Utrecht was het eveneens onrustig en werd er een zeventienjarige jongen aangehouden.

Officieuze Nieuwjaarstraditie

In de Brabantse plaatsen is het wel vaker raak zo tegen het eind van het jaar. Regionale media spreken al van een officieuze Nieuwjaarstraditie. In Amsterdam-Noord staan er na vannacht 35 uitgebrande auto's op de teller voor 2018. Dat zijn er vooralsnog vier minder dan vorig jaar, zo weet AT5.

Utrecht is de laatste jaren toch wel dé stad gebleken waar in deze periode van het jaar regelmatig autobranden plaatsvinden. Afgelopen jaar was het op Oudejaarsavond in zeventien auto's raak, maar dat is nog niets vergeleken met de drie jaar ervoor, toen steeds de dertig werd aangetikt.

Vroeg gestarten

Dit jaar zijn de vandalen in de Domstad er vroeg bij. Al sinds november zijn er tientallen autobranden gesignaleerd in de stad. Daarvoor werden er eerder al twee mannen van 22 en een man van 23 aangehouden.

De gemeente is het zat en probeert de branden eerder op het spoor te komen. Daarom is er een vliegtuigje met warmtesensoren ingezet. Waar en wanneer dit is gebeurd en wat de resultaten zijn, wil het niet zeggen.