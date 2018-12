Van de Sloot wil straf uitzitten in Nederland

Joran van der Sloot wil naar Nederland terugkeren. Hij wil gebruik maken van een verdrag tussen Peru en Nederland, dat het mogelijk maakt voor gedetineerden om hun straf in eigen land uit te zitten. Dat schrijft De Telegraaf.

Bijna vrij

Van der Sloot zit momenteel in een overbevolkte gevangenis in Juliaca, in een cel met veertien anderen die bedoeld is voor zes personen. Hiervoor zat hij zijn tijd uit in een middeleeuwse Challapalca-gevangenis. De man zit een straf van 28 jaar uit, voor de moord op de Peruaanse vrouw Stephany Flores.

Van der Sloot heeft een verzoek gedaan om overplaatst te worden naar Nederland. Als die overplaatsing zou lukken, zou dat betekenen dat Peruaanse gevangenisstraf wordt omgezet naar Nederlandse maatstaven. Dat houdt in dat zijn 28 jaar voor doodslag wordt teruggebracht naar maximaal 18 jaar. In Nederland is een derde strafkorting gebruikelijk, wat zou betekenen dat Van der Sloot over vier jaar vrij zou komen. Hij zit in Peru al sinds 2010 in de gevangenis.

Opgelicht

Als de regeling wordt toegepast keert van der Sloot eerst terug naar een Arubaanse gevangenis en kan hij later een verzoek doen voor overplaatsing naar een Nederlandse gevangenis.

Het eerste verzoek tot overplaatsing is door Peru afgewezen, maar volgens De Telegraaf zal Van der Sloot in beroep gaan. Peru stelt dat er eerst nog een boete van vijftigduizend euro betaald moet worden, voordat de gedetineerde in aanmerking kan komen voor de regeling.

Na het uitzitten van zijn straf hangt Van der Sloot ook nog een vervolging in de VS boven het hoofd. Hij zou in het voorjaar van 2010 de familie van de nog altijd verdwenen Natalee Holloway hebben opgelicht. De nabestaanden betaalden 25.000 dollar, waarna Van der Sloot het graf van het meisje zou aanwijzen. In plaats daarvan reisde de man naar Peru en vermoorde hij Stephany Flores.