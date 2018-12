Vader laat kind 8 km naar school lopen als straf

Een Amerikaanse vader uit Ohio is zó niet van pesten gediend, dat hij zijn kind - dat iemand gepest had - een lesje wilde leren.

Zijn dochter was uit de schoolbus verbannen omdat ze een ander kind aan het pesten was. Het was blijkbaar al de tweede keer dat dit gebeurde, waardoor de vader van het meisje, Matt Cox, de behoefte voelde om zijn dochter te straffen.

Afzetten met de auto

Zijn 10-jarige dochtertje mocht voorlopig dus niet met de schoolbus naar school. Ze had verwacht dat haar vader haar tijdens de schorsing wel zou afzetten bij school, maar dat was nou net wat Matt niét van plan was.

Vastbesloten om zijn dochter de gevolgen van haar pijnlijke acties te laten zien, reed Matt achter haar aan terwijl ze de ruim 8 kilometer naar haar school zelf moest lopen, op een grijze kille dag.

Matt filmde het voorval - inclusief uitleg - en plaatste het filmpje met de titel Life Lessons op Facebook, waar het inmiddels meer dan 16 miljoen keer bekeken is.

Pesten is onacceptabel

"Deze lieve dame is mijn 10-jaar oude dochter die voor de tweede keer dit schooljaar uit de schoolbus gezet is, omdat ze een andere scholiere gepest heeft.

Laat dit even heel duidelijk zijn: pesten is onacceptabel, in het speciaal in mijn gezin.

Vrijdag, toen mijn dochter de brief meenam naar huis waarin stond dat ze van de bus geschorst was, zei ze tegen me: "Papa, je moet me volgende week naar school brengen."

Zoals je kunt zien leert ze deze ochtend dat het anders zit. Een hoop kinderen denken vandaag de dag dat de dingen die hun ouders voor hen doen een recht is, en niet een privilege. Net zoals ouders die kinderen naar school brengen in de ochtend."

Lesje leren

Matt geeft aan dat veel ouders het waarschijnlijk niet met hem eens zijn dat hij dit doet, "Maar ik vind dat niet erg, want ik voel dat wat ik nu doe het juiste is om mijn dochter een lesje te leren en te laten stoppen met pesten."

Hij sluit het bericht af met: "Dus kinderen, als jullie dit zien wees je dan alsjeblieft bewust van het feit dat pesten onacceptabel is en niet getolereerd zal worden. Bedankt iedereen en een fijne dag!"