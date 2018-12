Tweede Kamer wil minder lange partneralimentatie

Tijdens een Kamerdebat bleek dat de Tweede Kamer de partneralimentatie wil terugbrengen van twaalf jaar naar vijf jaar. De meerderheid van de Kamer vindt namelijk dat de meestverdienende partner, vaak mannen, nu onterecht twaalf jaar alimentatie moeten betalen als hun ex-echtgenote zelf ook financieel rondkomt.

De partneralimentatie is bedoeld om de ex-partner financieel te ondersteunen. Zodra de ontvanger weer genoeg inkomsten heeft om van te leven, gaat trouwen of samenwonen, of overlijdt, stoppen de betalingen.

In verreweg de meeste gevallen gaat het om de man die geld overmaakt aan zijn ex-vrouw. Uit CBS-onderzoek blijkt dat er in 2014 slechts 5000 vrouwen waren die partneralimentatie betaalden, tegenover 41.500 betalende mannen. Zij betaalden gemiddeld 8300 per jaar aan hun ex.

Vrouw(on)vriendelijk?

De verandering van de partneralimentatie is een initatiefwet van VVD, D66 en PvdA krijgt steun van in ieder geval GroenLinks, PVV en SP. De partijen die het idee opperden vinden het meer van deze tijd om uit te gaan van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Maar is dat wel helemaal waar?

Volgens de drie christelijke partijen niet. SGP-leider Van der Staaij noemt de wet zelfs vrouwonvriendelijk. "Is het niet van een naïef optimisme dat in de toekomst alle vrouwen met kinderen er wel voor zullen zorgen dat ze voltijds gaan werken?"

Drastische daling

Ook CBS-cijfers tonen aan dat de vrouw ook vaak de meeste financiële last ervaart na een scheiding. Zo daalt de koopkracht van vrouwen drastischer dan die van mannen. Mannen kunnen 0,2 procent minder uitgeven en vrouwen maar liefst 25 procent. Dat verklaart dan ook waarom vrouwen na een echtscheiding veel vaker in armoede of de bijstand terecht komen dan mannen. Dat verschil zit in het inkomen van beide partijen: mannen hebben nog altijd doorgaans een hoger inkomen dan vrouwen, die bovendien ook minder uren werken.

Geen terugwerkende kracht

Als het wetsvoorstel het inderdaad volgens verwachting haalt in de Tweede Kamer, volgt een ronde in de Eerste Kamer. De wet kan dan ingaan op 1 januari 2020 en geldt dan voor echtscheidingen uitgesproken na die datum. De wet gaat niet over kinderalimentatie en heeft geen terugwerkende kracht.