Twaalfjarige langs stationspiano's tegen diabetes

Voor de twaalfjarige Bas Schipper uit Veendam staat zaterdag een volle dag op het programma. Om zes uur 's ochtends begint hij in Maastricht op de stationspiano en na één uur 's nachts is hij weer terug in Veendam. Waarom, vraag je? Om geld op te halen voor het Diabetes Fonds.

Record

In het kader van Diabeatit wil Bas geld ophalen voor Diabetesonderzoek. En dan in het bijzonder voor zijn zusje Laura, die diabetes type 1 heeft. „Ik hoop met het geld dat via deze actie ophaal ervoor te zorgen dat mijn zusje en alle andere mensen die diabetes hebben misschien wel kunnen genezen", schrijft hij over zijn actie.

Hij hoopt een record te vestigen door in één dag alle stationspiano's te bespelen. Er staan op stations door het hele land zestien stuks, die door iedereen bespeeld mogen worden. Bas zal de eerste deuntjes in Maastricht spelen en reist dan vervolgens via Breda naar Rotterdam, om 's avonds in Groningen te eindigen. Daarna pakt hij de trein weer terug naar Veendam, waar geen stationspiano staat en dus helaas ook niet gespeeld kan worden.

„Ik dacht 500 euro te kunnen inzamelen", zei Bas vorige maand tegen Het Dagblad van het Noorden. „Maar op dat bedrag zit ik nu al. Dus ik ga voor 750 euro." Ook dat bedrag is inmiddels al ruimschoots gehaald. De teller staat nu op meer dan 1600 euro.

Hij is ervan overtuigd dat zijn recordpoging zal slagen. „Het gaat ons echt lukken, mits we onderweg geen vertraging hebben.” In Deventer kan het spannend worden, want daar is een markt. En „in Enschede moet ik twee keer overstappen". En als er al iemand anders aan het pianospelen is? „Dan zeg ik gewoon dat ik met een recordpoging bezig ben, dan maken ze wel plaats."

Verrassing

De burgemeester van Utrecht Jan van Zanen heeft al aangekondigd de jonge pianist aan te komen moedigen. De NS heeft gezegd in Zwolle „een verrassing" voor hem in petto te hebben.

Bas speelt al langer piano, vorig jaar was hij in Amsterdam op de piano aan het spelen. Via Diabeatit kan zijn actie gesteund worden.