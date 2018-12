Tijs (11) deelt nieuwe sokken uit aan daklozen

Hij is pas 11 jaar, maar was vastberaden dat hij met Kerst iets goeds wilde doen voor de mensen die het minder hebben. Tijs Schenk zamelde geld in voor de daklozen in Utrecht en kocht daar hele praktische kerstcadeautjes voor. „Sokken en onderbroeken heeft iedereen nodig."

Inzamelen

Vanuit stichting de Tussenvoorziening, een nachtopvang voor daklozen, hoorde Tijs van de problemen rondom ondergoed en sokken. „Iemand vroeg daar of er nog onderbroeken en sokken waren”, vertelt Tijs uit het Gelderse Voorthuizen. „Maar die waren er niet.” En dat vond hij toch wel erg vervelend voor die mensen. Tja, en wat doe je dan? Zelf onderbroeken en sokken inzamelen natuurlijk!

Daklozen krijgen in opvangcentra namelijk eten, drinken, gebruikte jassen, truien en broeken. Maar ondergoed blijft achterwege. Op gebruikt ondergoed of sokken zitten mensen natuurlijk ook niet per se te wachten, maar Tijs vertelt dat er geen geld is om nieuw ondergoed te kopen. „Dat probleem wilde ik graag voor ze oplossen.” Maar daar had hij wel hulp bij nodig.

Erg blij

Voor zes euro per stuk kon een setje met ondergoed en sokken gekocht worden. Om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te stellen van de actie, is Tijs hoogstpersoonlijk langs de deuren in zijn woonplaats gegaan.

Ook heeft hij zelf een Instagrampagina en website opgezet. Die - samen met het artikel in de lokale krant - zorgden voor bekendheid en donaties. Drie lokale bedrijven kwamen vervolgens ook in actie en doneerden kleding.

Die setjes heeft Tijs maandagmorgen uitgedeeld bij de Tussenvoorziening. „Ze waren er erg blij mee”, vertelt hij. Zo’n 2500 euro kwam er namelijk binnen, en daar kon hij heel wat setjes van samenstellen.

„Om acht uur vanmorgen stonden we bij de opvang en begonnen we met uitdelen.” De Tussenvoorziening laat weten erg blij te zijn met Tijs’ inspanningen. „Rond de feestdagen komen mensen wel vaker wat brengen, maar dan zijn vooral etenswaren. Dit is heel banaal, iets dat mensen vaak niet meer hebben”, vertelt woordvoerder Elsbeth Spoor. „Mensen hebben dit heel erg gewaardeerd.”

Een setje wordt overhandigd / Eigen foto

Maandagmiddag staat het Leger des Heils nog op de planning en later deze week een andere locatie van de Tussenvoorziening.

Koud

Sokken is toch wel een van de laatste dingen waarvan je verwacht dat een dakloze er een tekort aan heeft. Volgens Tijs hebben ze die toch wel het hardste nodig. „Het voelt kouder als je voeten koud zijn”, weet hij. „Je voeten zijn namelijk gevoelig: als die koud zijn, voelt de rest van je lijf ook koud.”

Er kan nog steeds gedoneerd worden, maar er gaan geen nieuwe pakketten gemaakt worden. Maar, „de donaties gaan naar een ander goed doel”. Namelijk: de kinderen van daklozen. „Zij zitten in een andere opvang”, vertelt Tijs. De kinderen krijgen geen onderbroeken of sokken. Wat dan wel, weet Tijs nog even niet. Speelgoed zou mooi zijn, vindt hij.

Met het naderende nieuwe jaar maakt Tijs nog snel even een goed voornemen. „Volgend jaar wil ik weer een actie starten. Niet voor daklozen, maar voor een ander goed doel.” En voor nu? „Ben ik blij dat het gelukt is, en ik ben ook opgelucht. En ook wel een beetje moe.” Want veel werk was het allemaal wel. Gaat Tijs dan nu lekker slapen? „Nee, gamen denk ik. Dat is er de laatste weken een beetje bij ingeschoten.”