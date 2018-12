Thailand legaliseert medicinale cannabis

Als er één land is waar je niet gepakt wil worden met drugs dan is het Thailand wel. De verbazing over het volgende nieuws is bij velen dan ook groot: Thailand legaliseert cannabis-gebruik voor medicinale doeleinden. En dat terwijl sommige buurlanden de doodstraf geven aan mensen die marihuana dealen.

De Thaise overheid heeft vandaag de nieuwe wetgeving aangenomen die het gebruik van medicinale marihuana en het gebruik van marihuana in onderzoeken goedkeurt. Marihuana werd in Thailand gebruikt als traditioneel medicijn om pijn en vermoeidheid te verlichten, totdat het in de jaren dertig werd verboden. Het gebruik van cannabis om recreatieve redenen is nog steeds illegaal.

Marihuana-handelaren kunnen de doodstraf krijgen in Singapore, Indonesië en Maleisië.

Eerste land in Zuidoost-Azië

Het door de junta aangestelde parlement stemde ermee in de drugswetgeving van het land aan te passen om medisch gebruik van marihuana met vergunning mogelijk te maken, evenals kratom - een lokaal geteelde plant die van oudsher wordt gebruikt als stimulerend middel en pijnstiller. Thailand is het eerste land in Zuidoost-Azië die een wet als deze aanneemt.