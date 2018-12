'Terreurverdachte is Syrische vluchteling'

Eén van de vier terreurverdachten die vanmorgen is aangehouden in Rotterdam, zou een Syrische vluchteling zijn. De vier mannen worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

Kerstboom in huis

De invallen werden gedaan in woningen in de twee hoogbouwflats Stresemannplaats en Söderblomplaats in de Rotterdamse wijk Ommoord. Het AD sprak met een vrouw die vanmiddag aanwezig was in één van die woningen. Ze zou een Syrische vluchteling en moslim zijn. De vrouw heeft geen idee waarom haar man is opgepakt. De woning ligt overhoop van de inval die is gedaan. Volgens het AD heeft het gezin de kerstboom in huis staan.

Een vriend van een andere terreurverdachte heeft ook geen idee waarom de man is opgepakt. De verdachte zou Palestijns zijn en volop aan zijn toekomst werken en willen trouwen. Hij is ook niet heel erg religieus, vertelt de vriend tegen het AD.

Er is tot nu toe nog niets duidelijk over de aard en omvang van de terroristische dreiging. Daar doet de politie momenteel onderzoek naar.