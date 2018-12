Studentenvereniging Leuven opgeheven na dood feut

De omstreden studentenvereniging Reuzegom heeft zichzelf opgeheven. Het gezelschap was kwam vorige week zeer negatief in het nieuws na een fatale ontgroening, zo meldt VTM Nieuws.

De 20-jarige student werd tijdens zijn ontgroening gedwongen om drie liter visolie te drinken. Door de grote hoeveelheid zout in de olie werd de jongen onwel en moest met spoed naar het ziekenhuis worden vervoerd. Hulp mocht niet meer baten, hij overleed daar aan een hartstilstand.

Aangeslagen

Vrij kort na het overlijden van de feut, besloten de leden om de hele club te op te doeken. De leden zijn volgens hun advocaten zeer aangeslagen en stellen dat het incident natuurlijk nooit de bedoeling was.

De ontbinding kwam boven tafel toen studentenverenigingen die gekoppeld zijn aan de Katholieke Universiteit van Leuven werden uitgenodigd om nieuwe afspraken over ontgroeningen te maken. Omdat Reuzegom niet langer bestaat, waren zij niet bij dit overleg aanwezig. Tijdens het overleg dat dinsdagmiddag plaatsvond moesten alle verenigingen een convenant ondertekenen met strengere regels op het gebied van doopbeproevingen. Wie weigerde riskeerde sancties of zelfs uitsluiting van de universiteit.

Het onderzoek naar de toedracht van de dood is nog in volle gang. Er is nog veel onduidelijk over het fatale incident dat vorige week plaatsvond, niet alleen het 20-jarige slachtoffer maar ook twee anderen werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer raakte onderkoeld vanwege de grote hoeveelheden zout in zijn lichaam.

Reuzegom

Reuzegom is vaker negatief in het nieuws gekomen, de vereniging stond berucht om zijn zeer extreme ontgroeningen. Zo moesten aspirantleden een konijn verzorgen en deze later zelf slachten, ook was het schieten op biggetjes ooit onderdeel van een introductieproef.

De vereniging werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht en was gericht op studenten uit Antwerpen. Reuzegom had enkele tientallen leden, de club was vrij exclusief en elitair. Veel oud-leden hebben na hun studie invloedrijke posities in de politiek of het bedrijfsleven gekregen.