Straten onveilig door toename aantal pakketbezorgers

Als gevolg van het toenemende aantal pakketbezorgers zouden woonwijken steeds onveiliger worden door te hard rijdende, en onoplettende koeriersdiensten. Hiervoor waarschuwt Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Met de groei van de thuisbezorging, ook door supermarkten, neemt het aantal verkeersbewegingen in de woonwijken alleen maar toe, zo is de verwachting van VVN. Directeur Alphons Knuppel stelt dat in drukke straten dagelijks soms wel veertig tot vijftig bestelbusjes per dag rijden.

Veiligheidsmaatregelen

Dat worden er met de huidige ontwikkeling over een jaar misschien wel zeventig tot tachtig, denkt hij. „Als we hier met z’n allen niets aan doen zal het aantal snelheidsovertredingen, het foutparkeren en andere misstanden alleen maar stijgen.”

VVN roept bewoners op veiligheidsmaatregelen te eisen bij gemeenten „om te voorkomen dat het echt een keer vreselijk misgaat en er doden of ernstig gewonden vallen”.

Zo kun je als consument bijvoorbeeld je bestelling laten bezorgen bij een servicepunt in de buurt. Volgens Knuppel kun je er op deze manier voor zorgen dat de drukte in je eigen woonwijk afneemt. „Zo draag je zelf direct bij aan het verminderen van de verkeersdruk op jouw woonwijk. We veroorzaken dit probleem met zijn allen en moeten het ook samen oplossen.”

Netjes rijden

Er zijn natuurlijk veel verschillende bezorgservices, maar PostNL kan zich in ieder geval niet vinden in de waarschuwing. „Natuurlijk, het aantal pakketten groeit, maar bij ons rijdt er nog steeds maar één busje per dag in jouw straat. Wij proberen zo optimaal mogelijk te rijden en combineren pakketten van verschillende webshops", zegt woordvoerder Tahira Limon.

Wat betreft het rijden, is Limon duidelijk: „Iedereen moet netjes rijden ook onze bezorgers." Daarom krijgen ze rij- en bezorg-instructies. „Daarmee willen we onveilige situaties voorkomen. En als er klachten zijn over bijvoorbeeld de rijstijl of de bezorging, wordt dat met de betreffende bezorger besproken."