Sneeuwliefhebbers opgelet: zondag tot 8 cm sneeuw!

De onderwijsinspectie is tekortgeschoten in haar toezicht op VMBO Maastricht. Zij heeft niet genoeg gedaan met signalen dat er op de school van alles mis was. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van de inspectie zelf. Toen aan het licht kwam dat veel eindexamenleerlingen hun schoolexamens niet goed hadden afgerond, greep de inspectie overhaast in. Maar toen was het al veel en veel te laat.

Ongeldig verklaren

De Auditdienst Rijk (ADR), die het onderzoek uitvoerde, vraagt zich af of het besluit van de inspectie om de eindexamens van de leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig te verklaren, wel de juiste was. Zij zijn van mening dat het namelijk grote onrust onder ouders en leerlingen wekte, die misschien voorkomen had kunnen worden. Als de inspectie meer tijd had genomen voor haar besluit, had zij kunnen constateren dat sommige schoolexamens van sommige leerlingen wel overeind konden blijven.