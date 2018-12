Slachtoffers bij schietpartij Kerstmarkt Straatsburg

In het centrum van Straatsburg in Frankrijk is dinsdagavond omstreeks tien over acht in de avond een schietpartij geweest. Bij de aanslag zijn tenminste vier doden gevallen en elf mensen gewond geraakt waarvan zeven zwaar en vier licht.

Op straat brak hierop direct paniek uit, zwaarbewapende agenten proberen de situatie onder controle te krijgen. Omstanders wordt door de politie en militairen verzocht om het gebied te verlaten. Mensen in het centrum van Straatsburg moeten binnen blijven, het gebied is hermetisch afgesloten. De politie gaat uit van een terroristische daad, de dader zou voor hij op de vlucht sloeg gewond zijn geraakt.

Ontruiming

Omstanders wordt opgeroepen om niet naar buiten te gaan en te wachten tot de situatie onder controle is. Er is sprake van strenge veiligheidsmaatregelen vanwege het nabijgelegen Europees Parlement, de parlementsleden kwamen dinsdag bijeen in de Franse stad. Dit parlementsgebouw ligt even buiten het centrum, ook hier worden politici, journalisten en toeristen binnengehouden.

Ondernemers hebben hun winkels en restaurants opengehouden voor omstanders om te schuilen, van de politie mag er niemand naar buiten. De autoriteiten waarschuwen voor nepberichten en attenderen omstanders erop om terughoudend te zijn met het plaatsen van de operatie op sociale media.

,,Er waren geweerschoten en overal rennende mensen," vertelde een lokale winkelier aan de Franse nieuwszender BFM TV. ,,Het duurde ongeveer 10 minuten." De kerstmarkt was uit voorzorg al zwaar bewaakt. Auto’s mochten niet in de buurt komen en bezoekers moesten hun tassen laten controleren.

Macron

De Franse president Emmanuel Macron is ingelicht over de schietpartij in de stad in het noordoosten van Frankrijk. De minister van Binnenlandse Zaken is op weg naar Straatsburg, meldt het kantoor van Macron.

Het was erg druk in het centrum van Straatsburg dinsdagavond vanwege de drukbezochte Kerstmarkt en de bijeenkomst van het Europees parlement. Er is op dit moment een klopjacht gaande om de schutter te neutraliseren, het zou gaan om een dader. Een speciaal team van een antiterreureenheid heeft de leiding over de operatie. Er zijn meerdere beelden in omloop die behoorlijk bloederig van aard zijn, het is niet bekend of deze beelden van dinsdagavond zijn.

De politie heeft de dader geïdentificeerd, zwaarbewapende agenten zijn op dit moment naar hem op zoek. Hij zou gewond zijn geraakt voor hij op de vlucht sloeg. Het is een bekende van de politie in verband met criminele activiteiten. Volgens Franse media zou de schutter zich hebben verschanst in een appartement.

Er is door Franse media meer bekendgemaakt over de identiteit van de dader. Het zou gaan om de 29-jarige in Straatsburg geboren Chérif Chekatt. Agenten wilden hem dinsdagochtend in zijn woning aanhouden op verdenking van moord. Omdat hij niet aanwezig was kon de arrestatie niet doorgaan.

"Straatsburg de Kersthoofdstad" ©AFP

Gewapende militair in de straten van Straatsburg ©AFP

Terreur in Frankrijk

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft geen aanwijzingen dat er Nederlanders zijn onder de slachtoffers in Straatsburg. Zij laten weten de situatie in de Franse stad op de voet te volgen en onderhouden nauw contact met de lokale autoriteiten.

Frankrijk heeft in de afgelopen jaren vaker te maken gehad met terreuraanslagen van moslimfundamentalisten. In de zomer van 2016 reed een vrachtwagen in op mensen tijdens een vuurwerkshow op een strandboulevard in Nice, hierbij kwamen 84 mensen om het leven.

In november 2015 werden in Parijs meer dan 130 mensen gedood bij een reeks aanslagen op onder meer het Bataclan-concertgebouw en andere locaties. In Parijs werden eerder dat jaar ook dodelijke aanslagen gepleegd op het satirische weekblad Charlie Hebdo en een joodse winkel.