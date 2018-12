Rutte schrijft weer een brief aan alle Nederlanders

Een krappe twee jaar na zijn eerste brief, heeft president Mark Rutte er nog eentje uitgegooid. Ter voorbereiding op de Provinciale Staten-verkiezing van 20 maart, richt Rutte zich nogmaals tot alle Nederlanders.

Vaasje

„Daar heb je die Rutte weer", zegt hij in een van de eerste zinnen van zijn brief. Maar hij meent het: Rutte vindt dat we in een geweldig land leven en dat wil hij graag benadrukken. „Ik zie Nederland als een teer bezit dat van ons allemaal is. Een land dat niet perfect is maar waar we wel altijd stappen vooruit zetten", schrijft Rutte.

Nederland is een vaasje, vindt hij. Een vaasje dat we met zijn allen vasthouden. Vervolgens verwijst hij naar Groot-Brittanië, waar ze dat vaasje volgens hem hebben laten vallen. „Daar hebben de politici en de inwoners vergeten wat ze samen bereikt hadden. Nu zitten ze in chaos."

Compromissen

In Nederland ziet Rutte een groep mensen die „alleen met zichzelf bezig zijn" en die zich niet verantwoordelijk voelt om er iets moois van te maken. Die blijven trekken aan dat - komt ie weer - vaasje. Nederland is volgens Rutte zo mooi geworden, omdat men samen dat vaasje probeert te beschermen. Omdat er compromissen worden gesloten.

De brief is de aftrap van de VVD-campagne en is gepubliceerd op hun website, en als advertentie in het AD. Opvallend is dat de VVD nergens genoemd wordt, of op de brief te zien is.

De Provinciale Staten-verkiezing bepaalt mede de samenstelling van de Eerste Kamer. De verkiezingen zijn op 20 maart.