Rutte en May gezellig samen aan het ontbijt

Mark Rutte en Theresa May komen dinsdagochtend bij elkaar voor een gezellig ontbijtje. Althans, we hopen dat het gezellig is, want er moet behoorlijk wat worden besproken.

Uitgesteld

Maandag kondigde May aan de brexit-stemming die eigenlijk voor dinsdagavond op de planning stond, uit te stellen. Ze gaf aan eerst te willen overleggen met Brussel en EU-lidstaten. De stemming is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. May verklaarde dat er te weinig steun is voor het brexit-akkoord. In Europese hoofdsteden gaat ze proberen steun te vinden voor een aanpassing.

Het bezoek aan Rutte is de eerste in die reeks, ze komt langs om „te praten over de zorgen die het parlement heeft geuit". Na het bezoek aan Nederland reist May door naar Berlijn, om te overleggen met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Nederlaag

May wil concessies in de brexit, voornamelijk op het gebied van de Noord-Ierse grens. Er is afgesproken dat er geen harde grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland zolang er geen akkoord is, en dat stuit op veel verzet in het Britse Lagerhuis. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, heeft echter al later weten dat er niet opnieuw onderhandeld kan worden.

Dinsdagavond stond de brexit-stemming op de planning, maar alles wees in de richting van een smadelijke nederlaag in het parlement. Een grote meerderheid inclusief veel partijgenoten van de Conservatieve premier, zouden 'haar' deal hebben weggestemd. May erkende dit en zei dat er inderdaad grote zorgen zijn over de kwestie Noord-Ierland.