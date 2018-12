Russische jager eindigt als 'berenhap'

De Russische jager Sergey Grigoriyev is om het leven gekomen door een beer die hij in gevangenschap hield. Het wilde dier werd al van jongs af aan in een kleine kooi gehouden.

Het niet alledaagse 'huisdier' is op een of andere manier uit zijn kooi gebroken en heeft toen zijn 'baasje' om het leven gebracht. Agenten troffen een lichaam aan dat tot op het bot was kaalgevreten, zo meldt Sky News.

Beer geschoten

Het incident vond plaats in de Zuid-Russische stad Ozersk, bezorgde familieleden troffen bij de woning van de 41-jarige Rus alleen een loslopende beer aan die zich agressief gedroeg. Hierop werd de man als vermist opgegeven en kwamen agenten poolshoogte nemen. Eenmaal aangekomen troffen ze de stoffelijke resten van de huiseigenaar aan.

Aan de bloedsporen te zien in de sneeuw heeft de man een fatale klap gekregen van het beest zijn sterke poten en klauwen. De bruine beer was nog steeds behoorlijk kwaad en de politie zag daarom geen andere uitweg dan hem met een kogel om het leven te brengen.

„Agenten hebben hun dienstwapen gebruikt om een gevaarlijk dier af te maken. Vanwege deze maatregel zal hij niet langer een bedreiging voor de gezondheid en het leven van de burgers zijn," laten de zij in een verklaring weten. Ook twee van zijn drie honden hebben de woede van de beer niet overleefd.

Beer is los

Grigoriyev had de beer, die Vorchun of Grumbler heette, ongeveer vier jaar lang in zijn bezit. Hij bracht het dier zelf groot in zijn eigen woning in een buitenwijk van de stad. Het is niet de eerste keer dat de beer agressief was, bekenden van de 41-jarige Rus drongen er al eerder op aan dat hij het roofdier weg moest doen omdat hij een gevaar zou vormen.

Er bleek dus een kern van waarheid in dit dringende advies te zitten. Grigoriyev is niet alleen om het leven gebracht maar ook tot op het bot kaalgevreten. Vermoedelijk was hij al enkele dagen overleden.

Het is vrij ongebruikelijk dat een beer een mensenlichaam verorberd. Normaliter houden bruine beren er een vegetarisch dieet op na, maar het zijn echte alleseters. Indien ze wel voor dierlijke producten gaan, dan zullen zij meestal voor vis kiezen. In uitzonderlijke gevallen wil een beer nog wel eens een rund of huisdier te grazen nemen.