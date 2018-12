‘Roy Donders verdient de support van Nederland’

Het donderde al even en nu is het officieel: de winkel Rojami’s, ‘het kindje’ van Roy Donders is failliet. Vijf jaar nadat hij bekend werd als de Stylist van het Zuiden gaat de plek, waar hij de basis legde voor al het succes dat in de jaren daarna volgde, dicht. Noodgedwongen vroeg hij deze week een faillissement aan. Een vonnis dat gister door de rechtbank Zeeland-West-Brabant werd uitgesproken.

Toch hoeft hij niet treurig in een Roy Donders-huispak op de bank te gaan zitten, vindt Rianne Toussaint. Als marketeer voor ondernemers met lef heeft ze vooral bewondering voor de 27-jarige Tilburger. ,,Ik weet zeker dat hij hier weer bovenop komt en hij verdient de support van Nederland”, zo stelt de eigenaar van het bedrijf AllSaint.

Not my cup of tea

En dat is niet omdat Toussaint als persoon nu helemaal weg is van wat Donders aan de man probeert te brengen. ,,Als je kijkt naar zijn producten, zoals huispakken en alles wat daarbij hoort, dan is dat zeker niet mijn cup of tea.”

Toussaint zal niet de enige zijn die dat heeft gedacht. Toch sloegen zijn producten aan en Toussaint snapt wel waarom. ,,Hij is authentiek en heeft zich nooit geschaamd omdat hij uit een buitenwijk in Tilburg komt. Hij heeft dat omarmd.” Laat hij daarmee dan zien dat als zélfs Roy uit Tilburg het kan, dat iedereen het dat kan? ,,Nou, eigenlijk is het eerder andersom. Hij laat juist zien dat iedereen speciaal is.”

Juichpakken

Het meest speciale aan het merk Roy Donders verschijnt in de lente van 2014 op de markt. De stylist timmert net een halfjaar aan de weg in tv-land en niet zonder succes. Het nadere WK voetbal ziet hij samen met Jumbo Supermarkten als een grote kans voor een aparte campagne. Het succes van zijn juichpakken schiet door het dak. ,,We hebben besloten te stoppen, want met orders van honderdduizenden pakken schieten de naaiateliers ook in de stress natuurlijk", zo liet een woordvoerder van de supermarktketen weten.

Zijn geheim? Het megadikke accent, zijn excentrieke stijl. Donders heeft nooit verloochend wie hij is, meent Toussaint. Of het nou om zijn televisieshow als stijlicoon, zijn huispakken of zijn pogingen als zanger gaat, het is altijd van mijlenver al duidelijk dat je met Roy Donders te maken had. Een stramien dat hij naadloos doortrekt nu bij het bekendmaken van het aanvragen van zijn faillissement. Bij het bekendmaken van die actie is hij buitengewoon open, direct en eerlijk. „Ik heb zelf het faillissement moeten aanvragen, gewoon omdat het niet goed ging”, zo sprak hij terneergeslagen tegenover Privé. ,,Mijn hele ziel en zaligheid zit in die winkel, jaren van mijn leven en dat van mijn familie zitten erin. Over anderhalf jaar zouden we tien jaar bestaan, maar dat gaan we dus zeker niet meer halen. Ik weet het allemaal niet, mijn succes lijkt ook mijn ondergang te zijn geworden...”

Rete-eerlijk

,,Zelfs dat doet hij rete-eerlijk”, zo prijst Toussaint. ,,Er is iets misgegaan, maar je ziet geen heel managementteam om hem heen dat alles loopt te regelen. Alleen dat al, daarvoor verdient hij wat mij betreft diep respect.” Volgens haar is het bovendien typisch Nederlands om heel dramatisch te doen over een faillissement. ,,Wat wij in Nederland kunnen leren van de Amerikaanse bedrijfscultuur is: het respect tonen voor de ondernemer die zich na een faillissement weer op weet te knokken. Van een faillissement kun je veel leren en wijzer van worden.” Een motto dat Donders zelf ook hanteert in een Facebook-video. ,,Dit gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten, maar ik ben en blijf een rasechte ondernemer en dit hoort helaas ook bij ondernemen."

Buiten zijn echtheid roemt ze ook Donders zijn kwaliteiten als ondernemer. ,,Hij is iemand die zijn hart volgt, vol voor de kansen gaat en de risico’s nooit heeft geschuwd. Met het lef om echt zijn nek uit te steken. Dat is ook de reden waarom ik geloof dat die jongen hier weer uit gaat komen.” Met de criticasters heeft Toussaint dan ook weinig op. ,,Dat zijn waarschijnlijk vaak dezelfde mensen die thuis op de bank zitten met hun eigen droom, maar er tot op de dag vandaag niets mee hebben gedaan.”

Rampjaar 2018

Een scenario dat voor Donders nog niet lijkt weggelegd, want ondanks het rampjaar 2018 – Donders verloor in korte tijd zijn opa en oma en zag zijn relatie op de klippen lopen – heeft hij nog altijd zijn zangoptredens om op terug te vallen. Dus kijkt hij zelf alweer vooruit naar de toekomst. ,,Ik heb natuurlijk ook mijn werk als zanger nog, met alle optredens in het land. Wat dat betreft ga ik gewoon verder en ik zie wel wat 2019 mij gaat brengen."