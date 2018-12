Rotterdam wil weer een Nederlandse Tour de France

Als het aan de gemeente Rotterdam ligt, komt de Tour de France weer terug naar de havenstad. De Rotterdamse gemeente gaat proberen om de grote wielerwedstrijd in 2023, 2024 of 2025 in de stad te laten beginnen.

„Het is een enorm groot evenement. Dat spektakel dat past bij deze stad", zegt wethouder Sven de Lange. „Met de Erasmusbrug en onze skyline is er geen mooiere startplek mogelijk dan onze stad. Welk jaar het wordt, maakt mij niet uit, als het maar in Rotterdam wordt georganiseerd."

Groot feest

Acht jaar geleden, in 2010, startte de Tour ook in de stad. Toen kwamen er meer dan vierhonderdduizend mensen kijken naar een korte tijdrit die onder meer over de Erasmusbrug ging. „We hebben toen een groot feest gehad in deze stad", aldus de wethouder. „Dat staat bij iedereen nog op het netvlies en dat feest willen we herhalen. En ik denk dat het nog een beetje mooier kan."

De laatste keer dat de Ronde van Frankrijk voor het laatst in Nederland begon, was in 2015; dat was in Utrecht. In totaal startte de Tour zes keer in Nederland.

Foto: ANP

Miljoenen euro's

Rotterdam gaat bij het Franse bedrijf dat de ronde organiseert, ASO, kenbaar maken dat ze de start graag wil organiseren. Daarna moet er geld bij elkaar worden gebracht, om als kandidaat te kunnen meedingen. Hoeveel er nodig is kan de gemeente niet zeggen, maar volgens de wethouder gaat het om miljoenen euro's.

Volgens De Lange zijn ze bereid om er zelf die miljoenen euro's in te steken, en wil de gemeente daarnaast ook geld ophalen bij andere overheden en partners. De stad hoopt dat geld terug te verdienen. „We weten van 2010 dat er heel veel geld terugkomt en dat we er allemaal van profiteren."