Redactie CNN New York opnieuw ontruimd na bommelding

De redactie van CNN in New York is donderdagavond ruim anderhalf uur volledig ontruimd geweest vanwege een bommelding bij het gebouw. De bomdreiging werd telefonisch doorgegeven aan de nieuwszender.

Dat melden meerdere verslaggevers van de nieuwszender op Twitter. CNN meldt in een eigen nieuwsbericht dat rond 22.30 uur lokale tijd de alarmen in het gebouw afgingen. Volgens de bommelding zouden er vijf bommen in het gebouw liggen.

Dreiging rond middernacht afgehandeld

Rond middernacht lokale tijd meldde de politie van New York dat de dreiging was afgehandeld. De straat werd weer vrijgegeven en de medewerkers van CNN konden weer naar binnen.

Het programma Tonight van presentator Don Lemon werd onderbroken door de bomdreiging. ,,Iedereen is geëvacueerd. We laten opgenomen programma's zien", aldus Lemon.

Nadat alle medewerkers van het gebouw een half uur buiten hadden gestaan, besloot de zender om live te gaan, gefilmd met een telefoon, om de bommelding te bespreken. Lemon was samen met verslaggever Brian Stelter in beeld.

Oktober ook al dreiging

De politie van New York doet onderzoek naar de bommelding. Op 24 oktober werd het gebouw van Time Warner ook al ontruimd, omdat er een bompakket naar CNN was gestuurd. Het pakketje was gericht aan voormalig CIA-directeur John Brennan. Een paar dagen later werd een man gearresteerd.