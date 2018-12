Politie op de been voor dreigende situatie Venlo

Remy was alleen op de wereld. Of in ieder geval: leeuwenwelpje Remy was alleen in het Utrechtse Tienhoven, toen hij daar afgelopen oktober aangetroffen werd. Vermoedelijk gedumpt door een Belg. Gelukkig gaat het inmiddels goed met de jonge leeuw.

Stichting Leeuw

Sandra Kuijmans, verzorger bij Stichting Leeuw, gaat hem in de komende tijd proberen te leren jagen. ,,Als hij hier helemaal goed gewend is, gaan we het langzaam opbouwen. Ook in de natuur gaan welpen eerst oefenen met hun moeder en het jagen op elkaar uitproberen. Als hij anderhalf jaar is, zal hij het zeker kunnen", zo vertelt ze tegenover Het Algemeen Dagblad.