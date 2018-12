Opnieuw dode bij blokkade gele hesjes

Bijna een maand na de eerste protesten in Frankrijk is opnieuw een dode gevallen bij een blokkade van gele hesjes. Het ongeval gebeurde in België, bij een plaatsje vlakbij de grens met Frankrijk. Sinds het begin van de protesten zijn al verschillende mensen om het leven gekomen als gevolg van de blokkades van de gele hesjes.

Dodelijk ongevallen

In het Belgische plaatsje Erquelinnes, vlakbij de grens met Frankrijk, reed een automobilist achterop een vrachtwagen nadat door een wegversperring van de gele hesjes een lange rij vrachtwagens stilstond. Het slachtoffer was op slag dood. Na het ongeval braken de gele hesjes gelijk de wegversperring af.

Twee dagen geleden viel ook al een dode als gevolg van een straatblokkade door de protestbeweging. Dit keer ging het om een 23-jarige demonstrant die in de buurt van Avignon werd aangereden door een vrachtwagen. Begin deze maand verongelukte een automobilist in de buurt van Arles bij een wegblokkade opgericht door de gele hesjes.

Opnieuw protesten

Ook zaterdag zijn er weer protesten in Frankrijk, maar het aantal demonstranten lijkt af te nemen. Zaterdagochtend had de Franse politie in en rond Parijs ongeveer 25 gele hesjes opgepakt. Vorige week stond de teller ’s ochtends al op driehonderd. Toch wordt in de Franse hoofdstad gewaakt over de veiligheid. Ongeveer achtduizend agenten zijn ingezet, inclusief veertien pantservoertuigen. In heel Frankrijk zijn 69 duizend agenten op de been om de rust te bewaren.

Het is inmiddels de vijfde zaterdag dat de gele hesjes aan het protesteren zijn. In Nederland zijn de gele hesjes inmiddels ook gespot. In het eerste en tweede weekend van december protesteerden Nederlandse gele hesjes in onder andere Rotterdam en Alkmaar. Ze willen onder meer dat Rutte vertrekt en dat er een ander zorgstelsel komt. Deze zaterdagochtend zijn alweer nieuwe gele hesjes op de Erasmusbrug in Rotterdam gespot.

In Frankrijk is president Emmanuel Macron zijn boze landgenoten inmiddels tegemoetgekomen. Hij beloofde onder meer een stijging van het minimumloon.