Oh oh oh... Die Kerstman toch

De Kerstman is er vroeg bij dit jaar en kwam met z’n rode truck, heel veel colablikjes en het koor van The Royal Wedding langs bij Metro. Iris stelde de vraag der vragen, al wist ze het antwoord al wel.

Braaf

Ben ik braaf geweest dit jaar, kerstman? Ik strijk even over zijn bolle buik in zijn roodwit pluchen slash fluwelen pak. Wat bent u trouwens lekker zacht, man van kerst, fluister ik. „Of hoe mag ik u noemen?”

„Nou, doe maar gewoon Kerstman, of Santa, ook goed. En of je een braaf meisje bent geweest...?” Santa wil me ook over mijn buik gehuld in rendiertrui aaien, maar mompelt iets over Me Too en trekt zijn hand snel weg. „Dat weet je zelf ook wel.”

Filmpje

Metro's Sietse a.k.a Da Mouth of Madness met knappe elf

Heel soms heb je van die interviews waar je na afloop zo goed als niets meer van herinnert. Omdat het zo snel gaat, omdat de bladzuiger buiten alles overstemt of omdat je heel even verliefd wordt en alles om je heen vergeet. Had ik onlangs nog bij Michiel Huisman -gelukkig nam ik dat gesprek op- en op deze motregenachtige donderdag gebeurt het me ook. Wát een Kerstman. Maar gelukkig hebben we het filmpje nog.

Elfen

Hij heeft er al een hele reis op zitten. Van de Noordpool naar Q-music en straks nog naar Sanoma. Vergezeld met zijn knappe elfen, waarmee zeker zo’n twaalf mannen op de foto willen en The Kingdom Choir wenst hij iedereen een prachtige kerst. Hij verklapt nog even zijn goede voornemen, een ’klein beetje’ afvallen (,,dik heeft ook wel iets gezelligs, toch?”) en verder heel veel plezier met zijn elfjes maken. En moeders de kerstvrouw uiteraard, „mijn grote liefde.” Die ook allesbehalve jaloers hoeft te zijn op de vrouwen in alle maten die in de rode truck bij hem op de bank ploffen.

Iedereen hing aan hun lippen / Orange Pictures Wim Wobbes

De meesten zien hun kans schoon en kruipen snel even bij de man met baard op schoot, om er niet veel later ietwat houterig weer af te klimmen. Hij vindt het allemaal best en zijn ho-ho-ho schalt vrolijk door de wagen, al kijkt hij iets minder blij (,,oh oh oh”) wanneer ook een man kirrend van plezier op zijn schoot neerdaalt en lekker op zijn gemakje even blijft zitten. En als Santa iets later zijn bel enthousiast wil luiden, laat de klepel ook nog los.

Prima timing wel, want rap daarna -,,we hebben een strak schema”- zingen de leden van The Kingdom Choir de sterren van de hemel, of in elk geval de telefoonlampjes van het dak van de overdekking net iets voor de drukkerij. Met blinkende oorbellen, de haren tot in de puntjes gecoiffeerd en allemaal bewapend met een stralende glimlach, wiegende heupen en knippende vingers. In het publiek worden Insta-stories gemaakt, foto’s snel door geappt en vooral ademloos geluisterd.

Zin in kerst met de duimen omhoog

Stand by Me zong het koor afgelopen zomer nog voor Harry en Meghan tijdens The Royal Wedding, het welbekende Holidays are coming zingen ze nu. „We wensen iedereen liefde en vrede toe”, zegt de koor-moeder na afloop. Heel cliché, maar het klinkt hier als muziek in de oren.