'Octomom werd gedwongen om een achtling te krijgen'

De Amerikaanse Nadya Suleman (43), beter bekend als 'Octomom', werd naar eigenzeggen gedwongen om een achtling te krijgen. Nadya werd 10 jaar geleden wereldnieuws nadat ze bevallen was van een achtling. De moeder ging zich na haar bevalling steeds slechter voelen.

Porno, alcohol en zelfmoord

Ze werkte in stripclubs en speelde in pornofilms om rond te kunnen komen. De moeder greep naar alcohol en drugs en stond op een gegeven moment zelfs op het punt om zelfmoord te plegen. Nadya vertelt aan de New York Times hoe het nu met haar gaat en dat ze door haar arts werd 'gedwongen' om een achtling te krijgen.

Inmiddels gaat het een stuk beter met de moeder. Ook met haar kinderen gaat het goed. ,,Ze zijn te klein voor hun leeftijd, maar wel gezond. Ze zijn heel beleefd, ze helpen met koken, zijn veganistisch, lezen twee boeken per maand en ze doen hun huiswerk uit zichzelf," laat ze weten aan de Amerikaanse krant. Naast de achtling heeft Nadya nog zes andere kinderen.

'Gedwongen op brancard'

In 2008 werden er 12 embryo's geïmplanteerd bij Nadya door Dr. Michael Kamrava. De arts is een vruchtbaarheidsspecialist en had haar ook al geholpen bij de zwangerschappen van haar zes andere kinderen. Volgens de 'octomom' zijn alle acht de kinderen van dezelfde vader (een niet geïdentificeerde spermadonor). Ook laat de moeder weten dat ze niet wist dat ze zoveel baby's tegelijkertijd zou krijgen.

Nadya vertelde dat ze eigenlijk alleen een tweeling wilde. Dr. Kamrave dwong haar toestemming te geven voor het implementeren van extra embryo's terwijl ze op een brancard werd vastgebonden en onder invloed was van zware medicijnen. ,,Hij vertelde me dat we zes embryo's verloren hadden en dat hij er daarom nog eens zes wilde implementeren," zegt Nadya aan de New York Times.

Nadya is razend druk met de opvoeding van haar kinderen. Ze heeft weinig tijd voor vrienden, ,,mijn sociale leven staat stil, maar dat is niet zo erg want ik ben toch niet zo sociaal." Verder is ze bezig met het schrijven van een boek. De achtling wordt dit jaar 10.