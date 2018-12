Nieuwe sprinkhaansoort ontdekt in Nederland

In Amersfoort is een nieuwe sprinkhaansoort ontdekt, waarvan niet duidelijk was dat deze in Nederland voorkomt. De sprinkhaan werd bij toeval ontdekt door vleermuisexpert Zomer Bruin, in het stadspark van Amersfoort. Dit werd zondag bekendgemaakt in het BNNVARA-programma Vroege Vogels op NPO Radio 1.

Het gaat om de schildboomsprinkhaan (Cyrtaspis scutata), die van oorsprong voorkomt in landen rondom de Middellandse Zee. De felgroene sprinkhaan uit Zuid-Europa is vermoedelijk meegereisd met geïmporteerde bomen en heeft zich hier permanent weten te vestigen.

Geen vleermuis

Het dier werd door Bruin ontdekt in het Amersfoortse park Randerbroek, waar hij vaak met zijn 'bat-detector' op zoek is naar vleermuizen. Sinds 2016 hoorde hij een nieuw geluid waarvan hij dacht dat het de langoorvleermuis moest zijn. Maar nu is hij erachter gekomen dat het helemaal niet om een vleermuis gaat, maar om de lokroep van een sprinkhaan.

Volgens sprinkhanenexpert Baudewijn Odé is het erg bijzonder dat de soort uit het warmere mediterrane gebied zich in Nederland weet voort te planten.