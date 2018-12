Nederlanders gierig? Nee, we geven meer fooi in taxi

Dat slapen een vrij belangrijke levensbehoefte is weten we inmiddels wel, maar hoé we altijd moeiteloos richting dromenland kunnen vertrekken lijkt een stuk minder evident. Speciale apps beweren slaapproblemen aan te kunnen pakken, maar wat is ’t aanbod en werken ze eigenlijk wel?

1. Pillow

Altijd al willen weten of je snurkt of in je slaap praat? Of gewoonweg richting ’n ander willen bewijzen dat hij of zij écht een overdaad aan decibellen produceert in de nacht? Dan zou deze app je een handje op weg kunnen helpen. Pillow neemt niet alleen geluidsfragmenten op wanneer je daar om vraagt, maar kan ook je slaap bijhouden of je op het optimale moment wakker maken. Da’s best lekker, want tijdens je allerdiepste slaapmoment ontwaken is precies wat niemand wil. Ook de bèta kan zijn of haar hart ophalen met Pillow – de metingen worden netjes in een grafiek geplaatst waar je lichte slaap, REM-slaap, diepe slaap en wakkere momenten worden bijgehouden.