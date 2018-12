Nederland getroffen door nieuwe gijzelsoftware

We hebben weer een weerrecord verbroken dit jaar. Het is namelijk in Nederland op 2 december nog nooit zo warm geweest. Zondag werd er in De Bilt om 12.20 uur een temperatuur van 12,9 graden gemeten, meldt Weeronline. Het oude record stond op 12,8 graden en dat was in 1953.

Elders in het land is het zelfs nog warmer. In het Zeeuwse Westdorpe gaf de thermometer een temperatuur van 14,4 graden aan. Dat is een record over alle weerstations gemeten. De komende uren loopt de temperatuur overal nog verder op. In Zeeland kan het ruim 15 graden worden.

Zuidwestenwind