Na alle koopjesdagen zijn we nog lang niet shopmoe

Singles Day, Black Friday en Cyber Monday hebben we net achter de rug, maar we shoppen voor onze traditionele feestdagen lekker door.

Moe van al die koopjesdagen vol kortingen die we in november voor de kiezen kregen? Welnee. We shoppen heerlijk verder voor de feestdagen en één op de vijf Nederlanders is van plan of méér pakjes voor Sint en Kerst te kopen dan vorig jaar.

Aan Black Friday viel niet te ontkomen, maar we shoppen voor de feestdagen lekker door. / Frederic J. Brown | AFP

Internationale winkelen-met-kortings-dagen worden in ons land steeds normaler (of je ontkomt er niet aan, zo je wilt), maar toch blijft Sinterklaasavond de populairste feestdag onder Nederlandse consumenten. Die conclusie trekken digitaal betalingsplatform PayPal en onderzoeksbureau Kantar Millward Brown, na een enquête onder ruim 11.000 respondenten. Niet alleen Nederlanders deden mee, maar onder meer ook Belgen, Noren, Russen en Polen.

Traditioneel vs koopjesfeesten

Meer dan de helft van alle Nederlanders (54 procent) koopt dit jaar cadeaus voor pakjesavond. 49 procent van de shoppers schaft (ook) pakjes aan voor het Kerstfeest. Daarmee scoren onze traditionele feestdagen nog altijd hoger dan de koopjesfeesten die overwaaiden uit andere landen.

Drommen mensen voor de H&M… Winkelen via je je smartphone is dan een oplossing. / Remko de Waal | ANP

Rond Sinterklaas koopt 34 procent van de winkelende Nederlanders zijn of haar cadeaus via een smartphone. Deze trend ligt in ons land hoger dan in andere landen (gemiddeld 31 procent), zo laat het onderzoek ook zien. Dat een op de drie consumenten de cadeaus via z’n mobieltje koopt, verklaart Jan-Willem Roest, General Manager van PayPal Benelux en Ierland. „We zien dat mensen genoeg hebben van de drukke winkelstraten en steeds meer vertrouwen op webwinkels.” Ook drukte in het verkeer en onbeschofte en opdringerige mensen spelen volgens het onderzoek een rol.

Bescheiden budgetten

Met het shoppen voor de feestdagen gaan per persoon geen astronomische bedragen over de al dan niet digitale toonbank. 31 procent van de Nederlanders houdt het op een bescheiden budget van 50 euro of minder. 43 procent van de Sint- en Kerstconsumenten trekt meer dan 100 euro uit de knip, 5 procent pakt uit met zo’n 500 euro.

Door online aankopen hebben bedrijven als Bol.com het momenteel razenddruk. / Lex van Lieshout | ANP

Overigens kopen we tijdens dat cadeautjes jagen voor anderen ook graag iets voor onszelf. Tijdens de feestdagenperiode verwent meer dan de helft (57 procent) van de kopers zichzelf. Accessoires, boeken en spelletjes kopen we graag voor anderen, kleding staat bovenaan de lijst populaire cadeaus voor onszelf.