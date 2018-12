Motorclub Bandidos ook in hoger beroep verboden

Motorclub Bandidos Holland blijft verboden. Dit bepaalde het gerechtshof in Arnhem dinsdag in het hoger beroep dat was aangespannen tegen het verbod. Dit eerdere verbod werd opgelegd door de rechtbank in Utrecht op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM).

Volgens het hof rivaliseert motorclub Bandidos op gewelddadige wijze met andere motorclubs en maken zij als organisatie zich schuldig aan strafbare feiten. Ook krijgen leden die de club willen verlaten te maken met geweld en bedreigingen.

Bandidos

Bandidos Holland is in strijd met de openbare orde en moet worden verboden en ontbonden, aldus het hof. Lidmaatschap van deze club is om deze reden niet toegestaan. Zelfstandige chapters van de motorclub worden niet verboden, omdat het OM daar niet om heeft gevraagd. Bandidos Motorcycle Club is sinds 2014 in Nederland gevestigd en heeft zogeheten chapters in verschillende steden zoals Sittard, Nijmegen en Utrecht. Volgens het OM hebben deze regionale chapters enkele tientallen leden.

In deze vier jaar is de motorclub of individuele leden meermaals in aanraking gekomen met justitie. De meest omvangrijke zaak waar ze bij betrokken waren vond plaats in 2015. Bij een grote politieactie, waar niet alleen in Nederland maar ook in België en Duitsland huiszoekingen werden gedaan, werd onder meer een xtc-laboratorium opgerold. Daarnaast werden er gestolen auto's, vals geld en een aanzienlijke hoeveelheid vuurwapens, waarvan vijf raketwerpers, geconfisqueerd. Er werden twintig aanhoudingen verricht.

Eind 2016 was het genoeg geweest voor het Openbaar Ministerie. Zij wilden via de rechter afdwingen dat de motorclub zou worden aangemerkt als criminele organisatie en dus verboden moest worden. Met de uitspraak van het hof in Arnhem lijkt er twee jaar later deels aan deze wens voldaan te zijn. Het OM had liever gewild dat ook de chapters verboden zouden worden, hier ging de rechter echter niet in mee.