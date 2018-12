Moeder vermoorde studente Rotterdam spreekt in video

De 21-jarige Amerikaanse studente Sarah Papenheim werd eerder deze week op een gewelddadige manier om het leven gebracht in haar flat in Rotterdam. De studente is vermoedelijk door een 23-jarige medebewoner doodgestoken. De moord op Sarah heeft haar familie en vrienden in Amerika getroffen als een mokerslag. ,,Mijn enige twee kinderen, ik heb ze allebei verloren," zegt moeder Donee.

Drummen was passie

Donee Odegard (de moeder van Sarah) verloor in 2016 haar 21-jarige zoon Josh, die leed aan depressies en zelfmoord pleegde, meldt het AD. Haar dochter Sarah koos er voor om te gaan studeren in Rotterdam en woonde in Rotterdam-Kralingen. Ze studeerde aan de Erasmus Universiteit en had in Nederland een vriend en baan. Naast haar studie was ze druk bezig met haar grote passie: drummen.

Lastig gevallen door medebewoner

Studenten uit de flat melden dat de Amerikaanse de laatste tijd nog al werd lastiggevallen door een 23-jarige medebewoner. Sarah's moeder laat weten dat de jongen regelmatig bij Sarah aan de deur kwam om te praten. ,,Tot diep in de nacht praatte ze met hem. Zij wilde hem graag helpen, door naar zijn problemen te luisteren en met hem te praten. Maar de laatste tijd voelde ze zich niet meer op haar gemak met hem in de buurt," zegt moeder Donee in een video op YouTube.

Ruzie

Sarah en de medebewoner hebben een ruzie gekregen, vertelt haar moeder in een andere video. Medebewoners hebben toen de politie gebeld. Ze konden niet ingrijpen omdat de deur van haar kamer op slot zat. Sarah werd met messteken om het leven gebracht. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om haar te reanimeren maar dat mocht niet baten. ,,Hij is een lafaard, omdat hij haar zwaargewond heeft achtergelaten'', laat moeder Donee weten

Sarah groeide op in Minneapolis, ze verhuisde met haar familie naar Californië. Haar muzikale familie keerde later terug naar Minnesota voor de muziek. Sarah had haar plekje gevonden in Nederland.

Het nieuws van de moord op Sarah heeft haar vele (muziek)vrienden in haar thuisstaat Minnesota diep geraakt. Daarom zijn er direct initiatieven gestart om geld in te zamelen zodat haar stoffelijk overschat kan worden overgevlogen naar de Verenigde Staten. Naar schatting gaat dat zo'n 40.000 dollar kosten. Sarah's stiefvader en moeder, onlangs ontslagen als schoolbuschauffeur, zeggen dat bedrag niet op te kunnen brengen. Collega-muzikanten van Sarah organiseren een benefietconcert om geld in de zamelen.