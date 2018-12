Melody is zelfverzekerder geworden door heftige rol

In de serie Het jaar van interviewen Metro-verslaggevers een persoon voor wie 2018 heel bijzonder was. Vandaag: Lisa Vermeij en Melody Klaver.

Actrice Melody Klaver was dit jaar te zien in 'de mooiste rol van haar leven' in de film Rafaël. 2018 was een jaar waarin zij haar grenzen letterlijk en figuurlijk verlegde, vertelt ze aan haar nicht Lisa Vermeij.

Zenuwen

,,Lies! Oh oh oh, ik ben onderweg hoor. Ik ben er over 10 minuten. Ja, sorry ik heb toch ook geen kaas gegeten van time-management. Joe!” stuurt Melody op dinsdagmiddag als we afgesproken hebben bij een cafe in Amsterdam. Ze is net wat te laat, maar dat is geen probleem want ik blijk ook voor het verkeerde café te staan. Op een of andere manier gaat er altijd iets mis als wij afspreken. Een kwartier later zitten we met een ingewikkeld en gezond kopje koffie (matcha latte en blue Magic latte) in The Meets in de Amsterdamse Pijp. Ik ken Melody al 28 jaar, we zaten op dezelfde middelbare school en waren zelfs twee jaar buren. We zien elkaar regelmatig, maar toch voel ik mij een klein beetje zenuwachtig voor dit interview. Juist omdat het iemand is die ik zo goed ken, wil ik geen domme vragen stellen. Het helpt ook niet mee dat ik weet dat Melody liever niet te veel over zichzelf wilt praten. ,,Gaat het interview echt alleen over mij?,” vroeg ze toen ik haar een appje stuurde of ik er mocht interviewen.

'Mooiste rol van haar leven'

Dit keer gaat het niet over Melody als vriendin of als familielid, maar over de actrice Melody. Mocht je het niet weten, Melody maakte op 14-jarige leeftijd haar debuut in de film Diep. Voor haar rol kreeg ze als jongste ooit een gouden kalf nominatie. Later speelde ze films en series als Oorlogswinter, Langer Licht, Afblijven, De Hoofdprijs, Van God Los, Schemer en Brasserie Valentijn. In 2018 haalde ze de tot nu toe ’mooiste rol van haar leven’ binnen als Kimmy in de film Rafaël. Ook was ze te zien in de KRO-NCRV serie: Ik weet wie je bent.

Still uit de film Rafaël

Het romantische drama Rafaël gaat over een verhaal dat in 2011 zelfs het wereldnieuws haalde en is gebaseerd op het verhaal van een Eindhovense kapper en haar Tunesische man. De internationale film ging op 11 oktober in première op het Nederlandse filmfestival in Nederland en gaat nu de rest van de wereld over. Het heeft acht jaar geduurd voordat de film in de bioscoop kwam en er hebben vier landen aan mee gewerkt. Drie jaar geleden kreeg Melody al te horen dat ze gecast was voor de hoofdrol. ,,In 2015 hoorde ik dat ik de rol had gekregen. Ik sprong echt een gat in de lucht en heb een vreugdedans gemaakt, dat heb ik lang niet met alle audities.”

Filmfestival Caïro was een eer

,,De première in Nederland was absoluut een hoogtepunt van mijn jaar. Maar ook de Belgische première en het filmfestival in Caïro waren hoogtepunten. Het filmfestival in Cairo is het grootste filmfestival van het Midden-Oosten, dat vond ik wel echt een eer.” Na de première werd er veel geschreven over Rafaël en het acteerwerk van Melody. Als nichtje van ben je natuurlijk altijd trots, maar ik heb eigenlijk nooit gevraagd wat Melody daar nou allemaal van vind. Ik vraag haar of ze alle recensies leest. ,,Ja, eigenlijk wel tot nu toe hebben we hele mooie recensies gehad. Rafaël kreeg vier sterren van de Volkskrant en dat is toch wel leuk om te lezen. Tuurlijk zitten er ook altijd mindere dingen tussen, maar dat hoort erbij.”

Mening van vrienden

Zonder dat ik het door heb voelt het ineens alsof de actrice Melody voor mij zit, in plaats van de nicht waar ik als klein kind kattenkwaad mee uit haalde tijdens ietwat saaie familie-diners. Hoe belangrijk vind je de mening van familie en vrienden eigenlijk? ,,Tijdens een première vind je de mening van mensen van wie je houdt vaak het engst. Maar het allerergste vind ik de mening van collega-vrienden. Dat zijn namelijk mensen van wie ik hou, maar ze acteren zelf ook en weten er veel van af. Zij zijn het meest kritisch. Je wilt gewoon dat zij je goed vinden, dat zij je steunen.”

Hoe speel je dat je zwanger bent?

Om zo goed mogelijk in de huid te kruipen van de hoogzwangere Kimmy ging Melody ver. Ze belde met instanties om uit te vogelen hoe het werkt als je iemand naar Nederland wil krijgen, ze keek allerlei mogelijke documentaires over de vluchtelingenproblematiek, downloadde een zwangerschapsapp en liep een dag mee met een zwangere vriendin. Alles om zich zo goed mogelijk in te leven in haar rol. De opnames begonnen pas in 2017 en het grootste gedeelte van de film is opgenomen in Kroatië. ,,De opnametijd was echt een van de leukste periodes uit mijn leven. Ik was daar zo gelukkig. Ik zat daar op een roze wolk met allerlei creatievelingen en acteurs van over de hele wereld. En ik mocht elke dag doen wat ik het allerleukste vind, acteren. Daar krijg je superveel energie van.”

Filmposter Rafaël

Reizen om alles los te laten

Eenmaal terug in Nederland viel het allemaal een beetje tegen en was het contrast met de creatieve bubbel in Kroatië toch best groot. ,,Daarom ben ik op reis gegaan.” Zo begon ze 2018 met vier maanden reizen en kocht een enkeltje naar Azië. Het eerste gedeelte heeft ze alleen gereisd en later kwam haar vriend Floris langs. Samen reisde ze door Sri Lanka, Bali en Vietnam. Daarna ging Melody alleen verder naar India. ,,De reis was ook fijn om alles een beetje los te laten. De opnames van de film waren best heel heftig. Het was een hele emotionele rol.”

Vrouwelijke kracht

,,De film gaat over een heel actueel onderwerp. Als je de kans krijgt om zo’n rol te spelen dan vind ik dat je ook wel een beetje verantwoordelijk hebt. Er waren ook vluchtelingen op de set, zij figureren in de film. Het verhaal van Rafaël is heftig, maar heeft ondanks alles *spoiler* toch een goed einde. Ik heb verhalen gehoord die nog veel schrijnender zijn.” In Rafaël speelt Melody een volwassen vrouw en ik vraag me af of haar rol haar eigenlijk ook in persoonlijk leven heeft veranderd. ,,Ja, zeker ik heb zelf ook mijn grenzen verlegd. Twee jaar geleden zou ik nooit alleen op reis gaan en al helemaal niet naar India.”

Melody legt uit dat ze door haar rol en de film ook wel een stukje zelfverzekerder is geworden. ,,Mijn personage Kimmy stond zo in haar vrouwelijke kracht. Daardoor heb ik wel het gevoel gekregen van, hoe cliché het ook klinkt, als je echt iets wilt dan kan je het.” ,,Door de rol durfde ik het ook aan om alleen naar India te gaan. Voor sommige mensen is dat misschien een hele normale zaak, maar wat dat betreft ben ik helemaal niet zo stoer hoor. En toch heb ik het gedaan. Door de rol heb ik de kracht gekregen om meer dingen te doen die ik anders misschien niet zou durven.”

Melody tijdens haar reis door Azië. Foto: privé beeld

Taalcursus en acteer-workshops

Eenmaal terug in Nederland begon ze met de opnames van Ik Weet Wie Je Bent. Tussendoor is ze ook nog twee maanden naar Wenen en Berlijn gegaan om Duits te leren. ,,Het leek mij wel handig om een derde taal te kunnen spreken.” Door al dat reizen heb ik Melody het afgelopen jaar maar weinig gezien. Wat vond je vriend Floris daar eigenlijk van? ,,Hij is er inmiddels wel aan gewend. We laten elkaar heel vrij in onze relatie en uiteindelijk hebben we elkaar nooit langer dan zes weken moeten missen.”

Ik kan me herinneren dat ik in de “Mee-met-mij-op-reis-familie-app ook nog foto’s voorbij zag komen van een tripje in Londen, herinner ik haar. ,,Ja, ik heb in Londen acteerlessen genomen. Als actrice heb je geen 9 tot 5 baan. Er zijn ook periodes dat je geen werk hebt. Ik vind dat je als acteur wel een bepaalde taak hebt om jezelf te blijven voeden. Je moet inspiratie op doen, dat kun je doen door middel van nieuws, films, theater, maar ook door te reizen. Mensen die veel reizen, staan ook open voor veel dingen en zijn minder onwetend.”

Melody tijdens taalcursus Duits.

Herkend op straat?

Terwijl we een tweede koffie bestellen (dit keer gewoon een cappuccino zonder magisch blauw of groen poeder) wordt Melody aangesproken door een kennis die toevallig het café binnen stapt. ,,Word je eigenlijk meer herkend sinds de première?”, vraag ik me af. ,,Nou ik heb volgens mij een hoofd dat mensen niet zo snel herkennen. Ik wel eens gehad dat ik ergens koffie aan het drinken was en naast mij lag er een stapel tijdschriften op tafel met mijn hoofd erop. Niemand die dat heeft opgemerkt.” Vervelend vindt ze dat niet. ,,Afgelopen maanden is er natuurlijk best veel publiciteit geweest voor de film. Ik vind interviews eigenlijk alleen leuk als ik iets te vertellen heb over het project, dan heb ik meer het gevoel dat ik de mensen echt iets te vertellen heb.”

Werken in kledingwinkel van moeder

,,We leven in een tijd waarin we alles delen, je ontkomt er niet meer aan. Maar voor mij staat de magie van een film of serie ook wel een beetje als je niet alles weet van een acteur.” Melody legt uit dat mensen altijd denken dat het leven van een acteur heel glamoureus is, maar dat het uiteindelijk wel mee valt. ,,De dag voor de première stond ik nog gewoon te werken in de kledingwinkel van mijn moeder. Een dag later sta je dan helemaal opgedoft in een prachtige jurk van Edwin Oudshoorn op een rode loper, maar de dag daarna is alles weer normaal hoor.”

Het afgelopen jaar heeft Melody letterlijk en figuurlijk veel grenzen overschreden. Internationale premières, taalcursussen in het buitenland, zal ze straks ooit gaan verhuizen voor een rol? ,,Ik ben bezig met een project in Nederland, maar daar mag ik heel stom nog niks over zeggen. Het allerliefste zou ik zo snel mogelijk weer een mooi project in willen gaan zoiets als Rafael. Dat maakt me niet uit of het nou in Hollywood, België of Denemarken is. Het gaat mij om de rol, het project en de makers.”