Meisje (16) omgekomen bij schietpartij op school

Een leerling van het Rotterdamse Designcollega is dinsdagmiddag door een 31-jarige man neergeschoten. De fatale schietpartij vond plaats in de fietsenstalling van het schoolgebouw aan de Essenburgstraat.

De moord vond plaats onder het oog van diverse leerlingen. Toegesnelde hulpverleners konden niks meer doen voor het zestienjarige slachtoffer. De man sloeg na de schietpartij op de vlucht maar kon even later worden ingerekend.

Ex-vriend

Direct na de moord werd het alarmnummer gebeld, hierbij is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren maar dit mocht echter niet meer baten. Volgens getuigen is op dinsdagmiddag rond 13.00 zeven of acht keer geschoten. Meerdere leerlingen hebben de schietpartij in het fietsenhok zien gebeuren en zijn in het onderzoek meegenomen als getuige. Voor hen is eveneens slachtofferhulp ter beschikking gesteld.

De politie heeft naar buiten gebracht dat de verdachten en het slachtoffer bekenden van elkaar waren. Volgens een getuigenverklaringen zou het gaan om een ex-vriend van de scholier. Het motief ligt dus vermoedelijk in de relationele sfeer. In het belang van het onderzoek is de omgeving van het Designcollege afgezet. Familieleden van het meisje zijn op de hoogte gebracht van haar overlijden.