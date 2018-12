May: 'Een nieuw referendum is geen goed plan'

Een nieuw referendum is niet het antwoord, vindt de Britse premier Theresa May. Dat zou „het vertrouwen van de inwoners breken".

Maandagavond spreekt May zich uit tegen de plannen om een nieuw referendum te houden. Die plannen ontstonden na de aanhoudende worsteling om tot een goede deal te komen, schrijft de BBC.

Toch niet uit de EU?

Onder andere voormalig premiers John Major en Tony Blair bevinden zich onder degenen die vinden dat er een nieuw referendum gehouden moet worden, als er geen weg vooruit meer is. Blair is van mening dat als er opnieuw gestemd zou worden over de brexit, de uittreding van Groot-Brittannië uit de EU waarschijnlijk zou worden teruggedraaid. May is van mening dat de oud-premier met zijn uitspraken haar brexit-onderhandelingen ondermijnt.

Maar, dat zou volgens May „onherstelbare schade aan de integriteit van ons als politici" aanrichten. Ze is van mening dat een nieuw referendum Groot-Brittannië niet verder zal brengen. „Nog een stemming zal ons land verder verdelen, net nu we juist een eenheid zouden moeten vormen", aldus May.

Wantrouwen

May probeert nog steeds haar brexit-deal geaccepteerd te krijgen, maar er is op dit moment waarschijnlijk niet genoeg steun voor. Vorige week blies ze de stemming over de deal af. Diezelfde week werd een motie van wantrouwen in het Britse parlement ingediend, maar die overleefde May. Er waren 200 stemmen tegen en 117 voor.

De afgelopen week ging May de Europese hoofdsteden langs om met leiders te praten over de brexit. Ze zoekt steun voor een aanpassing en wilde eerst overleggen met Brussel en EU-lidstaten. Ze wil concessies in de brexit, voornamelijk op het gebied van de Noord-Ierse grens.