Mannen eten levende zeldzame aap op en filmen dit

De feestdagen zijn voor de meeste mensen dé gelegenheid om gezellig samen te zijn en lekker met familie en vrienden te eten. Maar ja, je doet met het eten al gauw te moeilijk of bent een stuk duurder uit dan je van tevoren hoopt. Zo ga je deze dagen voor makkelijk én lekker.

Laten we niet liegen tegen onszelf: niet iedereen vindt het even leuk om zich uren, maar dan ook echt uren uit te sloven in de keuken. Uiteraard is het de bedoeling dat je diner tijdens de feestdagen ergens op lijkt, maar dat hoeft dus niet meteen ingewikkeld te zijn. De eerste gratis tip: maak niet teveel! Er blijft veel te vaak eten over en als je even pech hebt, zitten je gasten al vol voordat ze bij het dessert zijn aangekomen. Ga voor kleinere gerechten per gang. Als voorgerecht kun je bijvoorbeeld denken aan iets met zalm, soep, garnalencocktail of een vormpje van bladerdeeg gevuld met ragout. Dat laatste mag misschien makkelijk klinken, maar als je voor de vorm van bijvoorbeeld een ster of kerstboom gaat, geeft dat automatisch die extra touch. Leg er een takje van kruiden bij op het bord en voilà: simpel, maar helemaal passend bij de gelegenheid.

Klaar is Kees!