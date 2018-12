Man vaker slachtoffer van geweld dan vrouw

Hij scoorde wereldwijd hits met tracks als Blah Blah Blah, Sunny Days en This Is What It Feels Like. Vliegt het hele jaar door de wereld over voor shows en maakt zijn eigen radioprogramma. Armin van Buuren heeft het er maar druk mee. Toch heeft de Nederlandse dj tijd gevonden voor nog een creatieve bezigheid.

Hij heeft namelijk het stemmetje van Dj Wally ingesproken voor de nieuwe Fabeltjeskrant film, die sinds 19 december in de bioscoop draait. „Ik vind het een eer dat ze mijn muziek willen gebruiken." En dan ook niet één nummer, maar gelijk drie tracks van de dj komen voor in de film. „Dat vind ik erg gaaf.”

Het is niet de eerste keer dat Van Buuren een stem inspreekt voor een animatiefilm. Hij heeft onder andere de stem van Scooter voor de Nederlandse Muppetfilm ingesproken. „Het is niet moeilijk om zo’n stemmetje in te spreken. Ik heb het al vaker gedaan. In totaal ben ik ongeveer een half uur in de studio geweest. Toen stond alles op band en was het klaar”, vertelt de dj.